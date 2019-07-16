İnönü Belediyesi 15 Temmuzun 3. yıl dönümü programda yerini aldı

Eskişehir İnönü Belediyesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Eskişehir Valilik Meydanı’nda düzenlenen 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Etkinlik programında her yıl olduğu gibi bu yıl da yerini aldı.

Valilik meydanında düzenlenen programda iki çadırla etkinliğe katılan vatandaşlara İnönü Belediye tarafından demlenen çaylar ikram edildi. Programa katılan Eskişehirliler sabah ezanına kadar alanda belediye tarafından kendilerine ikram edilen çaylarını yudumlarken diğer taraftan da yorgunluk atıp 15 Temmuz 2016’da milletin iradesini ortaya koyduğu geceye ilişkin anılarını tazeleyerek sohbet ettiler.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Vatan Nöbeti Etkinlik programında Eskişehirlilerle yaptığı söyleşide, üç yıl önce hain kalkışmanın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde vatansever aziz Türk milletinin sinesinde durdurulduğu belirtti. 15 Temmuz’u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirten Bozkurt, “Bu kutlu günde birlik ve beraberliğimizin bozulmaması için 15 Temmuz gecesi hainlere karşı yürüyerek şehadete eren şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm şühedayı rahmet ve minnetle yad ediyor gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.