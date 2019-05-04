İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’tan Ramazan tebrik mesajı

Ramazan ayı başlangıcı vesilesiyle bir mesaj yayınlayan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt "Rahmet ve bereket ayı Ramazan ülkemize, insanlığa ve tüm İslam âlemine hayırlı olsun" dedi.

Başkan Bozkurt "Gönüllere huzur veren on bir ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmanın manevi mutluluğunu yaşıyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise kurtuluş olan Ramazan ayında kardeşlik iklimini, dayanışmayı, kaynaşmayı ve yardımlaşmayı hep birlikte yaşayacağız. Bu ayda ilçemizde geleneksel hale getirdiğimiz mahalle iftarlarımızda hemşerilerimiz ile bir araya gelmeye devam edeceğiz. Ramazan ayının evlerimize, gönüllerimize huzur ve bereket getirmesini Cenâb-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun” şeklinde konuştu.

İnönü Belediyesi tarafından düzenlenecek mahallelere göre iftar programı 7 Mayıs’ta Yörükyayla, 9 Mayıs’ta Seyitali, 11 Mayıs’ta Esnemez, 13 Mayıs’ta Kümbet, 15 Mayıs’ta Dutluca, 17 Mayıs’ta Kümbet Yeniköy, 18 Mayıs’ta Oklubalı, 22 Mayıs’ta Kümbet Akpınar, 25 Mayıs’ta Dereyalak, 27 Mayıs’ta Yukarı ve Aşağı Kuzfındık, 30 Mayıs’ta Erenköy ve 1 Haziran’da İnönü Merkez’de gerçekleştirilecek. Son olarak ise ilçe merkezinde 3 Haziran 2019 Pazartesi günü belediye tarafından "Ramazana Veda Bayrama Merhaba Çocuk Eğlence Programı" düzenlenecek.