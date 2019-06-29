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İnönü Bal Ormanı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Orman Bölge Müdürü Recep Temel ile birlikte ilçede çalışmaları devam eden Bal Ormanı alanını yerinde inceledi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:57
İnönü Bal Ormanı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Orman Bölge Müdürü Recep Temel ile birlikte ilçede çalışmaları devam eden Bal Ormanı alanını yerinde inceledi.


Eskişehir’in İnönü İlçe Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Bal Ormanı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bal ormanı yapılacak alanda dikimi gerçekleştirilecek ağaçlar için teraslama çalışmaları tamamlanarak alan tel örgü ile çevrildi. İnönü belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve Orman Bölge Müdürü Recep Temel, ilçede bal üretimine ve bitki çeşitliliğine katkı sağlayacak olan çalışmayı yerinde incelerken sahada hızla devam eden çalışmalar hakkında ilgili personelden bilgi aldı.


İnönü ilçesinde 50 hektarlık alanda gerçekleştirilecek Bal Ormanı’na; 2 bin 600 adet karaçam, 370 adet toros sediri, 370 adet ardıç, 120 adet kuşburnu, 110 adet ahlat, 170 adet yalancı akasya, 800 adet gladisya, 500 adet sofora ve bin adet badem olmak üzere toplam 5 bin 720 adet ağaç dikilecek.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 12:57
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