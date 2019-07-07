INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı kapılarını açtı

YEKATERİNBURG (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Serbest vize rejiminin tekrar yürürlüğe sokulabilmesi ekonomik, sosyal, kültürel ilişkilerimizin daha fazla ivme kazanmasına sebep olacaktır, hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştıracaktır." dedi.

Türkiye'nin bu yıl partner ülke olduğu Rusya'nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı'nın açılışı Bakan Varank, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov'un katılımıyla gerçekleşti.

Rus mevkidaşı Manturov tarafından karşılanan Varank, ilk olarak INNOPROM 2019 hatıra defterini imzaladı. Dijital performansların sahnelendiği açılış töreninde, Türk ezgileri eşliğinde Refik Anadol Dijital Sanat Gösterisi de izleyenlerin beğenisine sunuldu.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, INNOPROM 2019'un yeni teknik ve ticari iş birliklerinin tesis edilmesine vesile olacağını, bu sayede Tükiye ve Rusya arasında refahın artarak iki halkın dostluğunun pekişeceğini söyledi.

- "Yabancı sermayeli şirket sayısı 65 bine ulaştı"

Küreselleşme söylemlerinin yerini ticaret savaşları, kapalı ekonomiler ve yeni bloklaşmaların aldığını aktaran Varank, "Böyle bir ortamda, karşılıklı iş birliği imkanlarını geliştirerek beraber kazanmamıza imkan verecek INNOPROM Sanayi Fuarı'nın Türkiye'nin partnerliğinde düzenlenmesini anlamlı bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Varank, Türkiye'nin konumu, ekonomisi, pazar olanakları, gelişen ve dijitalleşen sanayisiyle yatırımcı dostu bir ülke olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bir taraftan Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgesel iş birlikleri ve serbest ticaret anlaşmaları yatırımcılar için verimli bir ortam sunarken, diğer yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı olarak sağladığımız teşvikler, ülkemizi doğrudan yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline getiriyor. Bu yıl Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksinde 17 sıra yukarı çıkarak bir rekora imza attık. Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da 1,7 milyar müşteriye ve toplam milli hasıla miktarları 27 trilyon doları aşan çok sayıda pazara Türkiye üzerinden kolay erişim imkanı sunabiliyoruz. Bir kısmını sayabildiğim imkanlar sayesinde 2018 yılı itibarıyla Türkiye'de kurulu yabancı sermayeli şirket sayısı 65 bin rakamına ulaştı."

Fuar katılımcısı ülkelere çağrıda bulunan Varank, "Gelin siz de bu imkanlardan faydalanın ve Türkiye'nin verimli ekosistemine yatırım yapın. Bu şekilde karşılıklı iş birliğini artırarak halklarımızın refahına esaslı katkılar sağlayabiliriz." dedi.

- Ticaret hacminde yüzde 15'lik artış

Varank, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de 8, 2019'un ilk altı ayında ise 5 kez görüştüğünü hatırlatarak, iki lider arasındaki yakın diyaloğun Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin her alanında kendini gösterdiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki ekonomik etkileşimin içeriğinin genişlediğini, ticaret hacmi ve yatırımların arttığını dile getiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018'de ikili ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15 artarak 25,7 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Karşılıklı yatırımlarımız da 12 milyar dolar seviyesindedir. Ancak karşılıklı iş birliği bağlamında hala ülkelerimizin taşıdığı potansiyelin uzağında olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Rusya Federasyonu'nun bölgeleriyle de ekonomik ve kültürel ilişkilerimizi geliştirmek, böylece iş birliği alanlarını ve aktörlerini çeşitlendirmek istiyoruz. Serbest vize rejiminin tekrar yürürlüğe sokulabilmesi ekonomik, sosyal, kültürel ilişkilerimizin daha fazla ivme kazanmasına sebep olacaktır, hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştıracaktır."

- Türkiye 43 stantta temsil ediliyor

Varank, INNOPROM 2019'da Türkiye'nin 25 firma, 7 kalkınma ajansı, 12 birlik ile toplam 43 stantta temsil edildiğinin bilgisini verdi.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerde turizmin de önemli bir yer tuttuğuna dikkati çeken Varank, geçen yıl 6 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini, böylece Rus vatandaşlarının Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ülke vatandaşları arasında ilk sıradaki yerini koruduğunu dile getirdi.

Varank, 2019'un Rus-Türk Kültür ve Turizm yılı olarak ilan edildiğini anımsatarak, bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetlerin iki ülke halklarının daha da yakınlaşmasına katkıda bulunacağını sözlerine ekledi.

- Dijitalleşme vurgusu

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov da INNOPROM'un 10'uncu kez kapılarını açtığını belirterek, söz konusu fuarın sanayi dünyasında kabul gördüğünü, 50 binden fazla kişinin fuarı ziyaret ettiğini söyledi.

Fuara katılan 600'den fazla teknoloji şirketinin son yenilikleri tanıtacağına dikkati çeken Manturov, "90'ını aşkın ülkeden misafiri burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Manturov, fuar kapsamında dijitalleşmeyle ilgili gelişmelerin ele alınacağını anlatarak dijitalleşmenin sanayi ve hizmet sektörünün de aralarında bulunduğu tüm alanları etkilediğini kaydetti.











