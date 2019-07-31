İnkumu’na güneş enerjili duşmatik

Bartın Belediyesi tarafından İnkumu Tatil Beldesi sahiline güneş enerjisi ile çalışan duşmatik yerleştirildi.

Bartın Belediyesi tarafından, İnkumu Tatil Beldesi sahilinde uzun yıllar ücretsiz olarak verilen duş hizmeti, güneş enerjisi sistemi ile yenilenerek süreli hale getirildi. 1 TL ücret ile çalışan, sahil boyunca 9 istasyon ile hizmet verecek olan duşmatikler, 2 dakika süre ile çalışacak. Bu çalışma ile sezon boyunca sahilde ücretsiz duşlarda harcanan 10 bin ton su giderinin de önüne geçilmiş olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, “Bartın Belediyesi olarak İnkumu Tatil Beldemize verdiğimiz hizmetlere bir yenisini daha ekledik. Uzun yıllar ücretsiz olarak sınırsız şekilde kullanıma açık olan sahil duş alanlarına sınırlama getirdik. Aşırı şekilde su israfı yaşandığını gördüğümüz bu noktaları süreli hale getirdik. Güneş enerjisi sistemi ile çalışan duşlarımızı 1 lira ücret ile 2 dakika çalışmasını kararlaştırdık. Bu çalışma ile hem belediyemize gelir sağlayacak, hem de büyük bir su tasarrufu elde edeceğiz. Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.