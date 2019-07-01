İniş takımlarında hasar bulunan 152 yolculu uçak Tel Aviv'e acil iniş yapacak İsrail Havaalanları Kurumu Sözcüsü Lisa Drir, 152 yolcu taşıyan ve uçuş takımlarından birinde hasar bulunan uçağın inişinin "oldukça riskli" olduğunu belirtti

KUDÜS (AA) - Almanya'nın Köln kentinden havalanan ve iniş takımlarından birinde hasar bulunan 152 yolculu bir uçak, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki havalimanına acil iniş yapmaya hazırlanıyor. İsrail Havaalanları Kurumu Sözcüsü Lisa Drir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu yolcu uçağının kısa bir süre içerisinde Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına inişe geçeceğini ancak inişinin "oldukça riskli" olduğunu belirtti. İsrail basını, 152 yolcusu bulunan uçağın arkasındaki iniş takımlarından birinin tekerinde hasar bulunduğu aktardı. Öte yandan İsrail polisi yaptığı açıklamada, 100'e yakın ambulansın Ben Gurion'da hazır bulunduğunu kaydetti.

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