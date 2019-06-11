İnhisar’da Hıdrellez coşkuyla kutlandı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İnhisar ilçesine bağlı Akköy’de düzenlenen Hıdrellez etkinliğine katıldı.

Etkinliğe Vali Şentürk, eşi Münevver Şentürk, Söğüt Kaymakamı ve İnhisar Kaymakam Vekili Murat Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Kepez, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Seviye Beyli ve vatandaşlar katıldı.

“Bilecik’te 245 tane köy var”

Burada bir konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik’in 245 köyünün bulunduğunu ifade ederek, “Gurbetteki vatandaşımızın sadece Hıdrellez etkinliklerinde değil, köylerine daha sık gelmelerini ve topraklarını boş bırakmamalarını istiyoruz. Bu kapsamda 2 yıllık süre içerisinde 100 bin ceviz fidanı vatandaşımızla ve toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Gurbette de olsanız topraklarınızı değerlendirin. Arazilerimizi değerlendirelim. Çocuklarınızı da mutlaka getiriniz. Çocuklarınızın da hatıraları olsun ki bu topraklara özen duysunlar. Bu güzel yerleri boş bırakmayalım. Etkinlikler kapsamında insanlarımız birbirini tanıma ve kaynaşma imkanı buluyor. Bu tür geleneklerimizi diri tutalım. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Ürünümüz bol ve bereketli olur inşallah” dedi.

Köy Muhtarı Seçim Gecengi’nin konuşması ve duaların ardından Vali Şentürk ve beraberindekiler köyü gezdi.