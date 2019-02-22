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İnhisar’da ’bitki zararlıları ile mücadele’ kursu

Bilecik’in İnhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere “Bitki zararlıları ile mücadele" kursu verildi.

22 Şubat 2019 Cuma 09:21
İnhisar’da ’bitki zararlıları ile mücadele’ kursu

Bilecik’in İnhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere “Bitki zararlıları ile mücadele" kursu verildi.


Düzenlenen kursa, belediye işçilerinden 9, merkez mahallelerinden 6, Tarpak Köyü’nden 4 ve Çayköy Köyü’nden 1 kişi olmak üzere 11 genç çiftçi ile toplamda 20 kursiyer katıldı. Kursla alakalı bir açıklamada bulunan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, “Bitki koruma, bitki zararlıları, bitki hastalıkları, bitkilerde yabancı otlar ve ilaçlama konularının anlatıldığı kursumuzda kursiyerler kursun içeriğinden memnun kaldıklarını ve tarımsal içerikli bu tür kursların yeniden açılması halinde katılmak istediklerini belirttiler. İnhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce kısa süre içerinde ‘sürü yönetimi’ kursu açılacak olup, yıl içerisinde kurs programlarımız devam edecektir” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 09:21
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