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İngiltere'yi sarsan iddiaya S. Arabistan'dan yalanlama geldi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İngiliz futbol kulübü Manchester United'ı satın almak istediği iddia edilmişti. Ancak Suudi Arabistan medya bakanı Turki al Shabanah konuyla ilgili açıklama yaparak Selman'ın böyle bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:15
İngiltere'yi sarsan iddiaya S. Arabistan'dan yalanlama geldi

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan haberde, Muhammed bin Selman'ın İngiltere Premier Ligi'nde mücadele eden kulübü satın almak üzere, kulübün sahibi ABD'li Glazer ailesine yaklaşık 4,9 milyar dolar teklif ettiği ileri sürüldü.

Gazete, Glazer ailesi üyelerinin satış için Veliaht Prens ile Suudi Arabistan'da görüştüğünü iddia etti. 

Haberde Muhammed bin Selman'ın satış için Manchester United'ın gelecek yıl için UEFA Şampiyonlar Ligi'ne oynamaya hak kazanmasını şart koştuğu, bu yüzden satışın onaylanması için takımın ligi ilk 4 sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmasının bekleneceği öne sürüldü.

Riyad yönetimi haberi yalanladı

Suudi Arabistan Medya Bakanı Turki al Shabanah, İngiliz The Sun gazetesinin haberini yalanlayarak Prens bin Selman'ın Manchester United'ı almak gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Bakan ayrıca Manchester United ile Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun sponsorluk görüşmesi yaptığını ancak anlaşma sağlanamadığını da belirtti.

ABD'li Glazer ailesi, Manchester United'ı 2005 yılında yaklaşık 1 milyar dolar ödeyerek satın almıştı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:15
  1. AVRUPA LİGLERİ
  2. İngiltere
  3. Manchester United
  4. Prens Muhammed bin Salman
  5. Muhammed bin Selman

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