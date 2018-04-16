İngiltere'ye Rusya şoku! "İddialar yalan"

İngiltere, Suriye’de kimyasal saldırı iddialarının ardından Şam yönetiminin davet ettiği Kimyasal Denetçileri’nin Duma’ya girişine henüz izin verilmediğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İngiltere’nin kimyasal saldırı iddialarının odağındaki Duma’ya OPCW gözlemcilerinin girişine izin verilmediği iddialarına da yanıt verdi.

İngiltere kimyasal iddialarını açıklamak üzere Duma'ya giden heyetin girişine izin verilmediğini söyledi. Rusya ise bu iddiaları yalanladı.

Rus diplomat, ABD saldırılarının incelemeyi geciktirdiğini söyledi.

