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İngiltere'nin yeni savaş gemisi Hürmüz Körfezi'ne ulaştı

28 Temmuz 2019 Pazar 22:41
İngiltere'nin yeni savaş gemisi Hürmüz Körfezi'ne ulaştı

LONDRA (AA) - İngiltere'nin, İran ile gerilim yaşadığı Hürmüz Körfezi'nde görevlendirdiği yeni savaş gemisi HMS Duncan bölgeye ulaştı.

İngiliz Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kraliyet donanmasının HMS Duncan gemisi, İngiliz bandıralı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişine HMS Montrose ile birlikte destek vermek üzere Körfez'e vardı." ifadesi kullanıldı.  

HMS Duncan'ın, Körfez'deki görev süresi ağustos sonunda bitecek olan HMS Montrose'dan sonra da bölgede göreve devam edeceği bildirildi. Bununla birlikte HMS Montrose'un Ortadoğu'daki görevine 2022'ye kadar devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada İngiltere'nin HMS Kent adlı bir diğer savaş gemisinin, bu yıl sonunda Hürmüz Körfezi'nde görevi HMS Duncan'dan devralacağı da kaydedildi.

- İran ile İngiltere arasında tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankeri Grace 1'i alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, 19 Temmuz'da İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı petrol tankeri Steno İmpero'yu Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Tahran ve Londra karşılıklı olarak birbirlerini "korsanlıkla" suçluyor.



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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 22:41
  1. HMS Duncan
  2. HMS Montrose
  3. Hürmüz Boğazı
  4. Hürmüz Körfezi
  5. İngiltere
  6. iran

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