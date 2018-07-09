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İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu

İngiltere Başbakanı Theresa May, Boris Johnson’ın istifasından sonra Jeremy Hunt’ı Dışişleri Bakanı olarak atadığını duyurdu.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 23:59
İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu

İngiltere Başbakanı Theresa May, Boris Johnson’ın bugün Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıklamasının ardından Johnson’un yerine Sağlık Bakanı Jeremy Hunt'ı atadı. İHA'nın haberine göre Boris Johnson, hükümetin Avrupa Birliği’nden ayrılma politikası Brexit’i desteklemediği ve bu sebeple Theresa May ile ters düştüğü gerekçesi ile bugün istifa etmişti.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 23:59
  1. Theresa May
  2. Boris Johnson
  3. İngiltere
  4. Avrupa Birliği

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