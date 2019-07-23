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İngiltere 'Osmanlı torunu'nu seçti! Yeni başbakan Boris Johnson oldu

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni başkanı 'Osmanlı torunu' olduğunu iddia eden Boris Johnson oldu. Johnson bu sonuçla birlikte İngiltere'nin de yeni başbakanı seçildi.

23 Temmuz 2019 Salı 14:14
İngiltere 'Osmanlı torunu'nu seçti! Yeni başbakan Boris Johnson oldu

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni başkanı Boris Johnson oldu. Johnson bu sonuçla birlikte İngiltere'nin yeni başbakanı da seçilmiş oldu.

92 bin 153 oy aldı

Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, seçimlere şu anda İngiltere Dışişleri Bakanı görevini yürüten Jeremy Hunt ile girmişti. Parti içindeki seçimi kazanan Johnson, hem parti lideri hem de başbakan olmuş oldu. Johnson, Muhafazakar Parti üyelerinden 92 bin 153'ünün oyunu alarak liderliğe geldi.

Theresa May, 24 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada, hem Muhafazakar Parti liderliğini hem de başbakanlık koltuğundan istifa ettiğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:14
  1. ingiltere
  2. theresa may
  3. Boris Johnson
  4. Muhafazakar Parti

YORUM YAZ

  • AhmetAhmet19 dk önce
    İngilizler önce Hindistanı Türklerin elinden aldı. Kuzey Afrika ve Arap yarımadasını alarak da Osmanlı imparatorluğuna son verdi. Bitti mi ? Tabii ki hayır. İngilizler sıcak savaşı pek sevmiyorlar, ya da tercih etmiyorlar. Daha çok içerden devşirme yapıyorlar. İşte bu Boris de devşirilenlerden. Osmanlının son zamanları, iç işleri bakanı Ali Kemal'in torunu. Ali Kemal, kurtuluş savaşı ve Atatürk aleyhtarı çalışmaları ile biliniyor. İngiliz muhipleri derneği bu amaçla kuruluyor ki içlerin de iskilipli Atıf hoca da var. Ali Kemal yargılanmak üzere Ankaraya götürülürken Kocaelin de halk tarafından Jandarmanın elinden alınarak lınç ediliyor. Bu Boris onun torunu işte. ABD GÜL ile Ekmelittin gibi daha pek çokları var, ortak özellikleri ingiliz uşağı olmaları ve yollarının illa ki mısır ekseter üniversitesinden geçmesi.
  • uyan tcuyan tc23 dk önce
    evet abd de yahudi trump englandda yahudi borriss. yahudiler alemi almış gidiyor
  • NühalNühal24 dk önce
    Ne güzel..istifa eden yenilerine yenileri gelen siyaset ...biz de neden olmuyor hiç düşündün mü AKİT okuru..
  • MaraşlıMaraşlı30 dk önce
    Kahküllü fesi eksik

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