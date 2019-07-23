İngiltere 'Osmanlı torunu'nu seçti! Yeni başbakan Boris Johnson oldu

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni başkanı Boris Johnson oldu. Johnson bu sonuçla birlikte İngiltere'nin yeni başbakanı da seçilmiş oldu.

92 bin 153 oy aldı

Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, seçimlere şu anda İngiltere Dışişleri Bakanı görevini yürüten Jeremy Hunt ile girmişti. Parti içindeki seçimi kazanan Johnson, hem parti lideri hem de başbakan olmuş oldu. Johnson, Muhafazakar Parti üyelerinden 92 bin 153'ünün oyunu alarak liderliğe geldi.

Theresa May, 24 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada, hem Muhafazakar Parti liderliğini hem de başbakanlık koltuğundan istifa ettiğini açıklamıştı.