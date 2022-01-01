  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa İngiltere’nin simgesi 4 yıl sonra yeniden açıldı
Avrupa

İngiltere’nin simgesi 4 yıl sonra yeniden açıldı

İngiltere’nin başkenti Londra’nın turistik simgelerinden biri olan Big Ben Saat Kulesi, 4 yıl sonra yeniden açıldı. 'Elizabeth Kulesi' olarak da bilinen ünlü saat, 2017'den beri restorasyondaydı.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 12:32:00 -
İngiltere’nin simgesi 4 yıl sonra yeniden açıldı

İngiltere, 2022’ye görkemli havai fişek gösterileri ve kutlamalarıyla girerken şehrin turistik bir simgesi haline gelen ve saat kısmında restorasyon çalışmaları biten Big Ben saat kulesinde de yeni yılın ilk dakikalarında çanlar çalınarak yeniden açıldı.

İngiltere’de Westminster Sarayı'nda bulunan ve 'Elizabeth Kulesi' olarak da bilinen ünlü saat, 2017'den beri restorasyondaydı. Dün saat kısmında restorasyon çalışmaları tamamlanırken belli bir kısımda ise hala devam eden saat kulesinde, 2022’nin ilk dakikalarıyla birlikte çan sesleri yükselmeye başladı.

İngiltere’de bulunan Big Ben saat kulesi, 1859 yılında dünyadaki en doğru saat olması amacıyla tasarlanmış ve zamanla Londra’nın turistik bir simgesi haline gelmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay