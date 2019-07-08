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"İngiltere'nin İran tankerine el koyması korsanlıktır"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif:"İngiltere'nin, B takımı (Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid) adına, İran'ın petrol yüklü tankerine kanun dışı şekilde el koyması korsanlıktır"

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:33
"İngiltere'nin İran tankerine el koyması korsanlıktır"

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiltere'nin Cebelitarık Boğazı'nda İran'a ait petrol tankerine el koymasını "korsanlık" olarak nitelendirdi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İran ne Avrupa Birliği (AB) üyesidir ne de Avrupa'nın bir petrol yaptırımına muhataptır. Bildiğim kadarıyla AB, sınır ötesi yargısal yetki kullanmaya karşıdır. İngiltere'nin 'B takımı' adına İran'ın petrol yüklü tankerine kanun dışı şekilde el koyması korsanlıktır. Bu, tehlikeli bir emsaldir ve şimdi son verilmelidir."

Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i "B Takımı" olarak adlandırıyor.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetimi, perşembe günü "Suriye'ye petrol taşıdığı" öne sürülen İran'a ait petrol tankerini alıkoymuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:33
  1. İngiltere
  2. İran ​​​Dışişleri Bakanı Muhammed ​​Cevad Zarif
  3. İran'ın petrol tankerine el koyması
  4. korsanlıktır

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