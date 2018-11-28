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İngiltere'nin iade etmediği İpek'in yargılandığı davalar

Türkiye'nin iade talebi İngiltere tarafından reddedilen firari Hamdi Akın İpek, hakkındaki 3 ayrı davada çok sayıda suçtan sanık olarak yargılanıyor- İpek'in suçları arasında "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı ihlal etmeye teşebbüs etmek, hükümeti yıkmaya teşebbüs etmek, siyasal ve askeri casusluk, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" de bulunuyor

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:28
İngiltere'nin iade etmediği İpek'in yargılandığı davalar

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - ZAFER FATİH BEYAZ - İngiltere'nin iadesine ilişkin talebi reddettiği Hamdi Akın İpek, hakkında açılan davalarda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üst düzey yöneticileri arasında gösteriliyor.

İngiliz mahkemesinin iadesini reddettiği İpek, 3 ayrı davada sanık olarak yer alıyor. Haziran ayında karara bağlanan "FETÖ/PDY çatı" davasından ayrılan dosya kapsamındaki dava ile "Koza-İpek Holding" davasının sanıklarından İpek hakkında Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesinde "Kamu kurum ve kuruluşu zararına nitelikli dolandırıcılık" suçundan geçen hafta açılan yeni bir dava daha bulunuyor.

İpek, hem FETÖ/PDY çatı davasından ayrılan dosyada hem de Koza-İpek Holding davasında FETÖ'nün üst düzey yöneticileri arasında gösteriliyor.

FETÖ mensubu Hamdi Akın İpek'in dava dosyalarına giren suçlamalar ise şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı ihlal etmeye teşebbüs etmek, hükümeti yıkmaya teşebbüs etmek, siyasal ve askeri casusluk, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, nitelikli zimmet, suç gelirlerini aklamak, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, ele geçirmek, başkasına vermek, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, güveni kötüye kullanmak, ruhsatsız silah bulundurmak, terörizmin finansmanı, zimmet ve terör örgütü propagandası yapmak."

- İade süreci

Firari İpek'in, yargılandığı FETÖ/PDY çatı davası kapsamında geçen yıl Temmuz ayında Türkiye'ye iadesi için İngiltere'ye iade talepnamesi gönderilmişti. İpek'in, bu talepname çerçevesinde 9 ayrı suçtan iadesi istenmişti.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 15:28
  1. Ankara
  2. FETÖ
  3. Hamdi Akın İpek
  4. İngiltere

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