İngiltere'nin Hizbullah kararı İsrail'i memnun etti

KUDÜS (AA) - İsrail Kamu Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, siyasi kanadı dahil Lübnan Hizbullahı'nı bütünüyle terör örgütleri listesine almasından dolayı İngiltere'ye teşekkür etti. Twitter hesabından paylaştığı mesajda Erdan, Hizbullah'ın siyasi kanadını terör örgütleri listesine almayan AB ülkelerine İngiltere'nin aldığı kararı takip etmeleri çağrısı yaptı. Mesajında, İngiltere'nin kararından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdan, "Terörle gerçekten mücadele etmek isteyen herkes sahte 'askeri' ve 'siyasi' kanat ayrımını kabul etmemeli." ifadesini kullandı. İngiltere İçişleri Bakanlığı, bugün yaptığı yazılı açıklamayla, siyasi kanadı dahil Lübnan Hizbullahı'nı bütünüyle terör örgütleri listesine almıştı. Değişikliğin 1 Mart'ta yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, kararın parlamentonun onayına tabi olacağı ifade edilmişti. İngiltere daha önce Hizbullah'ın sadece askeri kanadını terör listesine almıştı.







Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.