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"İngiltere'nin Brexit planı işe yaramaz"

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, birliğin liderler zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, İngiltere'nin mevcut Brexit planının AB'nin ortak pazarını zayıflatma riski taşıdığını söyledi. Tusk, "İngiltere'nin Brexit planı işe yaramaz" dedi.

21 Eylül 2018 Cuma 01:26
"İngiltere'nin Brexit planı işe yaramaz"

Donald Tusk, Avusturya'nın Salzburg kentindeki iki günlük zirve sonrası Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Tusk, ticaret ve İrlanda sınırı konularında İngiltere ile görüş ayrılıklarının devam ettiğini söyledi.

AB Konseyi Başkanı, "Ortak pazar gibi taviz vermeye hazır olmadığımız konular olduğunun anlaşılması gerekiyor. (İngiltere'nin) Chequers Planı'na bu yüzden şüpheyle yaklaşıyoruz" dedi.

Tusk bununla birlikte müzakerelerde olumlu bir sonuca varılması yolunda hala iyimser olduğunu belirtti.

 

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 01:26
  1. Jean-Claude Juncker
  2. Donald Tusk
  3. Avusturya
  4. Sebastian Kurz

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