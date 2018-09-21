"İngiltere'nin Brexit planı işe yaramaz"

Donald Tusk, Avusturya'nın Salzburg kentindeki iki günlük zirve sonrası Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.



Tusk, ticaret ve İrlanda sınırı konularında İngiltere ile görüş ayrılıklarının devam ettiğini söyledi.

AB Konseyi Başkanı, "Ortak pazar gibi taviz vermeye hazır olmadığımız konular olduğunun anlaşılması gerekiyor. (İngiltere'nin) Chequers Planı'na bu yüzden şüpheyle yaklaşıyoruz" dedi.

Tusk bununla birlikte müzakerelerde olumlu bir sonuca varılması yolunda hala iyimser olduğunu belirtti.