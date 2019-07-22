İngiltere'nin Avrupa Bakanı Alan Duncan istifa etti

LONDRA (AA) - İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan istifa etti. Duncan, Muhafazakar Parti'deki liderlik yarışında oylamanın tamamlanmasına saatler kala istifa etti. Duncan, liderlik yarışını kazanmasına kesin gözüyle bakılan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'la Brexit süreci konusunda sert polemik yaşamıştı. Duncan 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından Türkiye'yi ziyaret eden ilk Avrupalı bakan olmuştu.

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