0553 313 94 23

İngiltere’nin ardından Almanya’da da Rus zehri iddiası!

Berlin’den yapılan duyuruda, Pussy Riot üyesi Rus aktivist Verzilov’un büyük ihtimalle zehirlendiği açıklandı.

18 Eylül 2018 Salı 11:43
İngiltere’nin ardından Almanya’da da Rus zehri iddiası!

Rus çifte ajan Skripal ve kızının İngiltere'de zehirlenmesinin ardından, benzer bir haber de Almanya'dan geldi.

Moskova'dan Berlin'e sevk edilen Pussy Riot üyesi Rus aktivist Verzilov’un büyük bir ihtimalle 'sinir sistemini etkiliyen bir madde'yle zehirlendiği açıklandı.

Berlin'deki hastaneden yapılan açıklamada, yoğun bakımdaki Verzilov’un iyileşeceğine inanıldığı vurgulandı. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i protestolarıyla tanınan punk grubu Pussy Riot, 13 Eylül’de Twitter adresinden yaptığı açıklamada, Moskova'daki bir hastanenin toksikoloji bölümüne kaldırılan 30 yaşındaki aktivist Pyotr Verzilov'un zehirlenmiş olabileceğini öne sürmüştü.

Verzilov'un görme kaybı, konuşmada zorluk ve yürüme yeteneğini kaybetme gibi şikâyetlerle hastaneye kaldırıldığı bildirimişti.

Verzilov üç kadın eylemciyle beraber 15 Temmuz'daki Dünya Kupası final maçında sahaya inmiş, daha sonra aktivistler 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Aktivist Verzilov aynı zamanda Rusya'da insan hakları ihlallerini ele alan Mediazona haber sitesinin yayıncısı.

Ajan Skripal ve kızına saldırı

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Hastaneden taburcu edilen baba kızın tedavilerine evde devam edileceği duyurulmuştu.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.

Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

İngiliz polisinin Skripal olayının faili olarak 2 Rus vatandaşının  fotoğraflarını ve isimlerini Eylül başında açıklamasının ardından İngiltere Başbakanı Theresa  May, "Hükümetimiz, polisin tespit ettiği 2 kişinin Rusya askeri istihbarat  servisi GRU için çalıştığı sonucuna ulaştı" açıklamasını yapmıştı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 11:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minibüs şoförlerini haraca bağlayan çeteye operasyon! 10 tutuklama
    1. Minibüs şoförlerini haraca bağlayan..
    2. WhatsApp siyah temaya mı geçiyor?
    3. Sohbet ettiği otobüs şoförünün cep..
    4. Çilek ve muzdan sonra elmada da iğne..
    5. “İhracat rakamları mutluluk verecek”
    6. Özel okul teşvik sonuçları 2018 sorgula
    7. Kültür Bakanlığı harekete geçti!..
    8. Fenerbahçe'nin yeni transferi 7 ay..
    9. Çarklar dönüyor üretim yükseliyor
    10. UPS ve FedEx 155 bin personel alımı..
    11. AİHM'den Belçika'ya 'başörtüsü' şoku!
    12. Kritik zirve Avrupa'da geniş yer buldu.
    13. Her üniversitede ayrı bir fırsat var
    14. Dikkat! İstanbul'da bazı yollar..
    15. Şimdi boşlukları doldurma zamanı
    16. Organik ürünlerin doğal olduğuna..
    17. İçişleri Bakanı Soylu'dan kritik..
    18. Türk balığı, tüm dünyada aranan hale..
    19. Kırmızı etten sonra beyaz et için..
    20. Galatasaray 2018 UEFA Şampiyonlar Ligi..
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!

    Günün Karikatürü

    18 Eylül 2018
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    ABD 'rövanş' peşinde! S-400 anlaşması ile ilgili kritik iddia
    ABD 'rövanş' peşinde! S-400 anlaşması ile ilgili kritik iddia