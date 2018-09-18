İngiltere’nin ardından Almanya’da da Rus zehri iddiası!

Rus çifte ajan Skripal ve kızının İngiltere'de zehirlenmesinin ardından, benzer bir haber de Almanya'dan geldi.

Moskova'dan Berlin'e sevk edilen Pussy Riot üyesi Rus aktivist Verzilov’un büyük bir ihtimalle 'sinir sistemini etkiliyen bir madde'yle zehirlendiği açıklandı.

Berlin'deki hastaneden yapılan açıklamada, yoğun bakımdaki Verzilov’un iyileşeceğine inanıldığı vurgulandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i protestolarıyla tanınan punk grubu Pussy Riot, 13 Eylül’de Twitter adresinden yaptığı açıklamada, Moskova'daki bir hastanenin toksikoloji bölümüne kaldırılan 30 yaşındaki aktivist Pyotr Verzilov'un zehirlenmiş olabileceğini öne sürmüştü.

Verzilov'un görme kaybı, konuşmada zorluk ve yürüme yeteneğini kaybetme gibi şikâyetlerle hastaneye kaldırıldığı bildirimişti.

Verzilov üç kadın eylemciyle beraber 15 Temmuz'daki Dünya Kupası final maçında sahaya inmiş, daha sonra aktivistler 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Aktivist Verzilov aynı zamanda Rusya'da insan hakları ihlallerini ele alan Mediazona haber sitesinin yayıncısı.

Ajan Skripal ve kızına saldırı

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Hastaneden taburcu edilen baba kızın tedavilerine evde devam edileceği duyurulmuştu.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.

Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

İngiliz polisinin Skripal olayının faili olarak 2 Rus vatandaşının fotoğraflarını ve isimlerini Eylül başında açıklamasının ardından İngiltere Başbakanı Theresa May, "Hükümetimiz, polisin tespit ettiği 2 kişinin Rusya askeri istihbarat servisi GRU için çalıştığı sonucuna ulaştı" açıklamasını yapmıştı.