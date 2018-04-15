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İngiltere'den yeni 'saldırı' açıklaması: Şu anda yok...

Suriye'ye operasyon düzenleyen koalisyonun içinde yer alan İngiltere'den yeni açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "Şuanda başka bir saldırı için masada bir öneri yok" dedi.

15 Nisan 2018 Pazar 14:03
İngiltere'den yeni 'saldırı' açıklaması: Şu anda yok...

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in tekrar Suriye halkına karşı kimyasal silah kullanması halinde İngiltere'nin müttefikleriyle “seçenekler” üzerine çalışacağını belirterek, "Ancak henüz planlanmış bir şey yok" dedi.

İngiltere Başbakan Theresa May'in Suriye'de kimyasal silah tesislerine saldırmak için ABD ve Fransa'ya katılma kararını desteklediğini belirten Johnson, “Kimyasal silahların daha fazla kullanılmasını engellemek doğru bir şey” ifadelerini kullandı. Johnson, “Şuanda başka bir saldırı için masada bir öneri yok. Şükürler olsun ki Esad rejimi, bir başka kimyasal silah saldırısı yapacak kadar aptal değil” dedi. 

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 14:03
  1. ingiltere
  2. Boris Johnson
  3. Beşar Esed

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  • abdoabdo1 gün önce
    esed zaten yahudilerin englandın adamı.
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