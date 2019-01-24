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İngiltere'den Venezuela'da "barışçıl ve diplomatik çözüm" çağrısı

İngiltere Başbakanlığı:- "Demokratik olarak seçilmiş Ulusal Meclise ve onun başkanı olarak Juan Guaido'ya tam destek veriyoruz"- "Bu krizin çözümü barışçıl ve diplomatik bir çözüm bulunması için çalışmakta yatıyor"

24 Ocak 2019 Perşembe 15:46
İngiltere'den Venezuela'da "barışçıl ve diplomatik çözüm" çağrısı

LONDRA (AA) - İngiliz hükümeti, Venezuela'daki krizin "barışçıl ve diplomatik bir çözümle" sona erdirilmesi çağrısında bulunurken, Venezuela Ulusal Meclisi ile onun başkanı olarak Juan Guaido'ya "tam destek" verdiğini bildirdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Venezuela'da 2018'de yapılan başkanlık seçimi ne özgür ne de adildi. Demokratik olarak seçilmiş Ulusal Meclise ve onun başkanı olarak Juan Guaido'ya tam destek veriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Venezuela'nın ABD ile diplomatik ilişkilerini kesmesinin "kabul edilemez" olduğu belirtilen açıklamada, "Bu krizin çözümü barışçıl ve diplomatik bir çözüm bulunması için çalışmakta yatıyor, (diplomatları) sınır dışı etmekte değil." ifadesine yer verildi.

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini tanımadıklarını belirterek, kendisini geçici başkan ilan etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada, Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını duyurmuştu. Bunun üzerine bazı ülkeler ABD ile aynı yönde karar alırken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler bu karara tepki göstermişti.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 15:46
  1. İngiltere
  2. Juan Guaido
  3. Nicolas Maduro
  4. Venezuela

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