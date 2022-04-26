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Avrupa İngiltere'den Ukrayna kararı! Gümrük vergisini...
Avrupa

İngiltere'den Ukrayna kararı! Gümrük vergisini...

İngiltere Maliye Bakanlığı, Ukrayna'dan yapılan ithalatta uygulanan tüm gümrük vergilerinin kaldırıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 11:53:00 -
İngiltere'den Ukrayna kararı! Gümrük vergisini...

İngiltere Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, savaş ortamındaki Ukrayna’nın desteklenmesi amacıyla Ukrayna’dan ithalatı yapılan ürünlere uygulanan gümrük vergisinin kaldırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca İngiltere'nin Rusya’ya yönelik uyguladığı yaptırımlar kapsamında Rusya'ya, "Ukrayna halkını baskı altında tutmak için" kullanılması muhtemel teknoloji ürünlerinin ihracatının yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada bu ürünler tek tek sıralanmazken, genel olarak dinleme ve izleme faaliyetlerinde kullanılabilecek teknoloji ürünlerinin bu yasak kapsamında değerlendirilebileceği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında ifadelerine yer verilen İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan ise, "İngiltere, Ukrayna'nın Putin'in acımasız ve sebepsiz işgaline karşı verdiği mücadeleyi desteklemek ve Ukrayna halkının uzun vadeli güvenliğini ve refahını sağlamaya yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edecektir" İfadesini kullandı.

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