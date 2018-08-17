İngiltere'den Türkiye'ye destek!

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan duyuruyla, İdlib ve çevresindeki bölgelerde bulunan sivillere yönelik yeni insani yardım paketinin detayları açıklandı.

Açıklamada, "İdlib ve çevre bölgelerdeki 2,9 milyondan fazla insanın Esed rejimi ile rejim destekçilerinin, ölümcül saldırılarına maruz kalma tehlikesine karşı İngiliz hükümeti, Suriye'nin kuzeybatısındaki sivilleri korumaya ve destek olmaya yardımcı olacak." denildi.

Yardımın İdlib'e sığınan insanlara acil yardım ve hayati tıbbi desteği sağlayacağının belirtildiği Bakanlık açıklamasında, "Bu yardım, en savunmasız kişilerin tedavisi için bölgede dolaşacak olan iki seyyar sağlık ekibi ile dört sağlık merkezini içeriyor." ifadesi kullanıldı.

İngiltere'nin yeni yardım paketinin, hava saldırılarından korunabilmeleri için halkı önceden uyaracak yeni bir teknolojiyi de desteklediği kaydedilen açıklamada, İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Bakanı Burt'un ifadelerine yer verildi.

Esed ile rejim destekçilerinin, İdlib ve civardında sivillere yönelik artırdığı askeri eylemlerinden ülkesinin derin endişe duyduğunu vurgulayan Alistair Burt, ülkesinin yardım paketinin, 7 yıldır sürekli acı çeken ve yerlerinden olan Suriye halkına ihtiyaç duyduğu tıbbi destek, gıda ve temiz suyu sağlayacağını belirtti.

Ancak bu yardımın yeterli olmadığının ve İdlib'de insani bir felaketin önlenebilir olduğunun altını çizen İngiliz Bakan, "İngiltere, Türkiye ve BM tarafından yapılan acil diplomatik çabaları desteklemektedir." dedi.

Burt, Suriye rejimi ve Rusya ile İran'ın da aralarında olan destekçilerine de "kabul ettikleri ateşkesi korumaları" ve "uluslararası insancıl hukuka saygı duymaları" çağrılarında bulundu.

Alistair Burt, bu ülkelerin yönetimlerine yönelik olarak da "Ayrıca açık olmalılar: Esad rejiminin tehlikeli kimyasal silah kullanımını tekrarlaması halinde kendilerine uygun şekilde cevap vereceğiz." uyarısını yaptı.

KAYNAK: AA