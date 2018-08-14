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İngiltere'den Türkiye-ABD açıklaması!

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Pierce, Türkiye ile ABD arasında yaşanan krizde ilişkin tarafsız kalarak, "Bu iki ülkenin kendi aralarında çözmesi gereken özel bir konu" değerlendirmesinde bulundu.

14 Ağustos 2018 Salı 10:21
İngiltere'den Türkiye-ABD açıklaması!

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Fox News televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'deki yargı süreci devam eden Amerikalı papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasını isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye karşı tutumu ve iki ülke arasında yaşananlara ilişkin bir soruya Pierce, şu yanıtı verdi:

"Hem Türkiye hem ABD bizim NATO müttefikimiz ve her ikisiyle de ilişkilerimize çok değer veriyoruz. Geçmişte birbirlerine son derece yakındılar. Bu iki ülkenin kendi aralarında çözmesi gereken özel bir konu. (Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı) Büyükelçi Bolton ile Türk Büyükelçinin görüşmesinden haberim yoktu ama bence bu ileri yönde iyi bir adım olmalı.''

Pierce, "Brunson'ın serbest bırakılmasının iki ülke arasındaki krizi hafifletip hafifletmeyeceği" sorusunu da yanıtladı.

Bu soru üzerine Pierce, "Belki. Şu an ilişkilerde başka sorunlar da olduğunu biliyorum. Türkiye'nin modern bir demokrasi olduğunu düşünüyorum ve hukukun üstünlüğüne, hukuk kurallarına uyacağını umuyoruz. Geçmişte, gözaltılar ve bağımsız yargı çağrıları yapmıştık. Türkiye ile bazı adli konularda çalışmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 10:21
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  4. abd
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