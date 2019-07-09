0553 313 94 23

İngiltere'den Trump'a "çok aptal" cevabı

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt:- "Bu yorumlar (İngiliz Büyükelçi'nin çok aptal olduğu) hem Başbakanımıza hem de ülkeme karşı saygısız ve yanlış"- "Büyükelçiler, İngiliz hükümeti tarafından atanır, eğer başbakan olursam büyükelçi göreve devam edecek"

09 Temmuz 2019 Salı 20:19
İngiltere'den Trump'a "çok aptal" cevabı

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiliz hükümeti ve Büyükelçisi hakkındaki yorumlarının saygısız ve yanlış olduğunu belirtti.

Hunt, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'un "çok aptal bir adam olduğunu" söyleyen Trump'a Twitter'dan cevap verdi.

Trump'ın mesajını alıntılayan Hunt, "Dostlar açık bir şekilde konuşur, dolayısıyla ben de öyle yapacağım. Bu yorumlar hem Başbakanımıza hem de ülkeme karşı saygısız ve yanlış." ifadesini kullandı.

ABD'li diplomatların da kendi değerlendirmelerini Washington'a sunduğuna dikkati çeken Hunt, paylaşımında şunları kaydetti:

"İngiltere ve ABD ittifakının, tarihin en büyüğü olduğunu söylediniz. Ben de aynı kanıdayım ancak müttefikler birbirlerine karşı saygıyla davranır, aynen Başbakan'ın (Theresa May) size davrandığı gibi. Büyükelçiler, İngiliz hükümeti tarafından atanır, eğer başbakan olursam Büyükelçi göreve devam edecek."

Hunt, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'la iktidardaki Muhafazakar Partinin liderliği için yarışıyor. Hunt, liderliği kazanması durumunda ülkenin yeni başbakanı da olacak.

- "Çok aptal bir adam"

ABD Başkanı Trump, birkaç gündür polemiğe girdiği İngiliz Büyükelçi Darroch'a yönelik eleştirilerini bugün Twitter hesabından sürdürmüştü.

Trump, açıklamasında, "İngiltere'nin ABD'ye kakaladığı kaçık büyükelçi bizi heyecanlandıran biri değil, çok aptal bir adam. Elçi, önce başarısız Brexit müzakereleri hakkında kendi ülkesi ve Başbakan May ile konuşmalı." ifadesini kullanmıştı.

İngiltere Başbakanı May'in Brexit sürecini kötü yönettiğini bir kez daha iddia eden Trump, "Büyükelçiyi tanımıyorum ama gururlu bir ahmak olduğu söylendi bana. Kendisine, ABD'nin şu anda dünyanın en iyi ekonomisine ve ordusuna sahip olduğu ve bunların giderek daha da güçlendiğini söyleyin. Teşekkürler Başkan!" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump, dün de kendisi hakkında "beceriksiz" dediği iddia edilen Darroch'ı hedef alan açıklamalar yapmış ve "Kendisiyle artık işimiz olmaz." ifadesini kullanmıştı.

- "Beceriksiz" ifadesini kullanmış

İngiliz Daily Mail gazetesinin pazar edisyonu Mail On Sunday'de yayımlanan haberde, Darroch'ın diplomatik yazışmaları olduğu öne sürülen metinler yayımlanmış, İngiliz Dışişleri Bakanlığı haberi yalanlamamıştı.

Haberde, Darroch'ın ABD Başkanı ile ilgili "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz." ifadesine yer verilmişti.

Trump yönetimindeki Beyaz Saray'ın "yetkin" olarak görüleceğini düşünmediğini kaydeden Darroch ayrıca mevcut idarenin "utanç içinde sona ermesine yol açabilecek bir şeylerin ortaya çıkabileceği" değerlendirmesini de yapmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt ise söz konusu sızıntının kaynağını araştırdıklarını açıklamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 20:19
  1. "çok aptal" cevabı
  2. ABD
  3. Donald Trump
  4. İngiltere
  5. İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch
  6. Jeremy Hunt
  7. Twitter

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anadolu Otoyolu Gölyaka gişeleri hizmete açıldı
    1. Anadolu Otoyolu Gölyaka gişeleri..
    2. İran'da Devrim Muhafızlarına saldırı
    3. Yüksekova’da şehitler memleketlerine..
    4. Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları
    5. 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor..
    6. Sri Lanka'daki üst düzey tutuklular..
    7. Pakistan’da gazeteciye suikast
    8. "Kampın ilk günü hedefi belirledik"
    9. CHP ve MHP milletvekilleri arasında..
    10. Haydar Yılmaz: ”Takımımız daha iyi..
    11. Güvenlik uzmanları Abdullah Ağar ve..
    12. Pazaryeri’nde ağaçlar ilaçlanıyor
    13. İçinde hamile kadının bulunduğu araca..
    14. Alacak verecek davası kanlı bitti
    15. Ayrı yaşadığı eşini silahla yaraladığı..
    16. Ordu’da 3 kişi boğulma tehlikesi..
    17. Suça karışan 283 Suriyeli sınır dışı..
    18. Boşanma aşamasındaki eşini vuran koca..
    19. FETÖ/PDY operasyonunda Ardahan’da 1..
    20. TBMM Genel Kurulu
    21. Başkan Tekin, yüzme havuzu..
    22. Elazığspor, Kadir Bekmezci’yle..
    23. Sivasspor'un Bolu kampı
    24. Pendik’te hamile kadının içinde..
    25. Çıkan yangın badem ağaçlarını kül etti
    26. KKTC’de bagajda bulunan cesedin..
    27. AGİT Gayri Resmi Bakanlar Toplantısı..
    28. Çocuklar ne zaman çikolatayla..
    29. Safranbolu’da 2 katlı ahşap ev..
    30. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler