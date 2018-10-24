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İngiltere'den Suudi Arabistan'a yaptırım kararı!

May, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına karışan şüphelilerin İngiltere vizelerinin iptal edileceğini söyledi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 14:53
İngiltere'den Suudi Arabistan'a yaptırım kararı!

İngiltere Başbakanı Theresa MayCemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Parlamentoda konuşan Başbakan May, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüşeceklerini belirterek, "Şüphelilere karşı harekete geçiyoruz. Eğer bu kişilerin İngiltere'ye vizeleri varsa bugün hepsi iptal edilecek" dedi.

ABD'DE 21 KİŞİNİN VİZESİNİ İPTAL EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD yönetimi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle Suudi Arabistanlı 21 yetkilinin vizelerini iptal ederek vize yasağı uygulayacağını açıklamıştı.

KAYNAK: HABER7

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 14:53
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