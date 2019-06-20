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İngiltere'den Suudi Arabistan'a kötü haber "Yasalara aykırı"

İngiliz Temyiz Mahkemesi, ülkenin Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara aykırı olduğuna karar verdi.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:19
İngiltere'den Suudi Arabistan'a kötü haber "Yasalara aykırı"

Sivil toplum örgütü "Silah Satışına Karşı Kampanya"nın başvurusunu değerlendiren Temyiz Mahkemesi, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara aykırı olduğu yönünde karar verdi.

Mahkeme, Uluslararası Ticaret Bakanlığının uluslararası insani hukukun çiğnenip çiğnenmediğine bakmaksızın Suudi Arabistan'a silah satışına izin vermesini "akıl ve yasa dışı" olarak nitelendirdi.

Kararın ardından İngiltere'nin Suudi Arabistan'a Yemen'de kullanmak üzere silah satışına yönelik verdiği bütün izinlerin askıya alınması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:19
  1. suudi arabistan
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