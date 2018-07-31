İngiltere'den skandal karar! YPG'ye katılmıştı ''kanıt yetersizliği'' deyip örtbas ettiler

İngiliz hükümetinin askeri destek verdiği bir örgüte yardım etmekle yargılanan ilk İngiliz olan James Matthews, Kasım ayında Old Bailey mahkemesinde yargıç karşısına çıkacaktı ancak delil yetersizliğinden dolayı beraatedildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM ETMEKLE SUÇLANAN İLK İNGİLİZ

43 yaşındaki Matthews, Irak ve Suriye'ye giderek "terörizm eğitimi almakla" suçlanıyordu. İngiliz hükümetinin askeri destek verdiği bir örgüte yardım etmekle yargılanan ilk İngiliz olan Matthews, Kasım ayında Old Bailey mahkemesinde yargıç karşısına çıkacaktı. Fakat dosyanın savcısı Tom Little bugün mahkemeye "kanıt yetersizliği" nedeniyle Matthews'ın hüküm giymesinin mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine Yargıç Andrew Edis, Matthews'ın suçsuz olduğuna hükmetti.

''KARARDAN MEMNUNUNUZ''

Matthews'ın avukatı Joel Bennathan müvekkilinin karardan memnun olduğunu söylerken "Biz her zaman Matthews'ı DAEŞ'ekarşı YPG ile birlikte savaşmaktan yargılamanın sıra dışı ve tamamen haksız olduğunu söylüyorduk" dedi. Davanın açılmasının ardından Independent sitesine konuşan Matthews, Facebook'ta bir kadının kesilmiş kafasını elinde tutan bir DAEŞ üyesinin fotoğrafını gördükten sonra YPG'ye katılmaya karar verdiğini anlatmıştı.

"GÖRDÜĞÜM EN CANAVARCA FOTOĞRAFLARDAN BİRİYDİ''

"Bu toprakları onlardan almamız lazım ve bunu güç kullanarak yapacağız, başka bir çağa ait gözüken ve barbarca katliamlar işleyen bu örgüte karşı savaşıyoruz." dedi.

YPG TÜRKİYE'DE TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Matthews YPG'ye katılmadan önce Suudi Arabistan'da askerlere İngilizce öğrettiğini söylemişti. Türkiye'nin PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG, Türkiye'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor. Fakat İngiltere ve ABD, YPG'yi DAEŞ'e karşı mücadele bir müttefik olarak görüyor. İngiltere daha önce Suriye veya Irak'a giden kişilerin terörizm suçlamasıyla yargılanabileceği uyarısında bulunmuştu. İngiltere'den YPG'ye katılmaya gidenlerin sayısının 100'den az olduğu tahmin ediliyor.

Yetkililere göre DAEŞ'e katılan İngilizlerin sayısı ise 800'den fazla.