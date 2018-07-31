0553 313 94 23

İngiltere'den skandal karar! YPG'ye katılmıştı ''kanıt yetersizliği'' deyip örtbas ettiler

DAEŞ'e karşı savaşmak için YPG'ye katılan 43 yaşındaki İngiliz askeri James Matthews, kanıt yetersizliği nedeniyle yargılandığı davada beraat etti.

31 Temmuz 2018 Salı 16:20
İngiltere'den skandal karar! YPG'ye katılmıştı ''kanıt yetersizliği'' deyip örtbas ettiler

İngiliz hükümetinin askeri destek verdiği bir örgüte yardım etmekle yargılanan ilk İngiliz olan James Matthews, Kasım ayında Old Bailey mahkemesinde yargıç karşısına çıkacaktı ancak delil yetersizliğinden dolayı beraatedildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM ETMEKLE SUÇLANAN İLK İNGİLİZ

43 yaşındaki Matthews, Irak ve Suriye'ye giderek "terörizm eğitimi almakla" suçlanıyordu. İngiliz hükümetinin askeri destek verdiği bir örgüte yardım etmekle yargılanan ilk İngiliz olan Matthews, Kasım ayında Old Bailey mahkemesinde yargıç karşısına çıkacaktı. Fakat dosyanın savcısı Tom Little bugün mahkemeye "kanıt yetersizliği" nedeniyle Matthews'ın hüküm giymesinin mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine Yargıç Andrew Edis, Matthews'ın suçsuz olduğuna hükmetti.

''KARARDAN MEMNUNUNUZ''

Matthews'ın avukatı Joel Bennathan müvekkilinin karardan memnun olduğunu söylerken "Biz her zaman Matthews'ı DAEŞ'ekarşı YPG ile birlikte savaşmaktan yargılamanın sıra dışı ve tamamen haksız olduğunu söylüyorduk" dedi. Davanın açılmasının ardından Independent sitesine konuşan Matthews, Facebook'ta bir kadının kesilmiş kafasını elinde tutan bir DAEŞ üyesinin fotoğrafını gördükten sonra YPG'ye katılmaya karar verdiğini anlatmıştı.

"GÖRDÜĞÜM EN CANAVARCA FOTOĞRAFLARDAN BİRİYDİ''

"Bu toprakları onlardan almamız lazım ve bunu güç kullanarak yapacağız, başka bir çağa ait gözüken ve barbarca katliamlar işleyen bu örgüte karşı savaşıyoruz." dedi.

YPG TÜRKİYE'DE TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Matthews YPG'ye katılmadan önce Suudi Arabistan'da askerlere İngilizce öğrettiğini söylemişti. Türkiye'nin PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG, Türkiye'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor. Fakat İngiltere ve ABD, YPG'yi DAEŞ'e karşı mücadele bir müttefik olarak görüyor. İngiltere daha önce Suriye veya Irak'a giden kişilerin terörizm suçlamasıyla yargılanabileceği uyarısında bulunmuştu. İngiltere'den YPG'ye katılmaya gidenlerin sayısının 100'den az olduğu tahmin ediliyor.

Yetkililere göre DAEŞ'e katılan İngilizlerin sayısı ise 800'den fazla.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 16:20
  1. James Matthews
  2. Old Bailey
  3. Suriye
  4. Irak
  5. DAEŞ
  6. YPG
  7. Suudi Arabistan
  8. PKK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
    1. TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
    2. İngiltere'den skandal karar! YPG'ye..
    3. Fındık üreticilerinden çağrı:..
    4. Etiyopya'dan BAE'ye ayar: İslam'ı size..
    5. TSK'dan Kuzey Irak'a operasyon!
    6. 18 günde toplam 1 ton 239 kilo esrar..
    7. İstanbul'da uyuşturucu serasına baskın
    8. Galatasaray'da sürpriz transfer! 4 yıl..
    9. Çekmeköy'de cip bahçeye yuvarlandı: 2..
    10. Çocuğunuzun bağışıklık sistemin..
    11. Trump'ın görüşme teklifine İran'dan..
    12. İran'dan Donald Trump'a sert cevap:..
    13. İran Meclisi Ruhani'ye ültimatomu..
    14. AK Partili isimden engelli kardeşlere..
    15. Konya'da LPG'li otomobil akaryakıt..
    16. Muş'ta terör örgütü PKK'ya operasyon!
    17. Türklere hakaret içeren küstah..
    18. Konya üniversiteleri taban puanları
    19. Iğdır'da insanlık dışı olay… 15..
    20. Süt sebebiyle oluşan mahremiyette ölçü..
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!