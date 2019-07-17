0553 313 94 23

İngiltere'den Rusya'ya MH17 çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt:- "Avustralya ve Hollanda'nın, MH17 uçağının düşürülmesine ilişkin Rus hükümetine yaptıkları, devlet olarak sorumluluğu kabul etme çağrılarını, desteklemeye devam ediyoruz"- "Rusya'nın soruşturmada tam bir iş birliği yapması ve BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararı uyarınca talep edilen gerekli yardımı sağlamasının zamanı geldi"

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:51
İngiltere'den Rusya'ya MH17 çağrısı

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Rusya'dan, Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesinde sorumluluğu kabul etmesini istedi.

Hunt, MH17 uçağının düşürülmesinin 5. yıl dönümünde yazılı açıklama yaptı. Olayda 10'u İngiliz 298 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Hunt, Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT) ve Hollanda makamlarının adalet arayışına destek verdiklerini vurguladı.

Bu kapsamda sorumlulardan hesap sorulmasını sağlamak için Lahey'de bir ceza mahkemesi kurulmasına 100 bin sterlin mali katkıda bulunma kararı aldıklarını belirten Hunt, "Avustralya ve Hollanda'nın, MH17 uçağının düşürülmesine ilişkin Rus hükümetine yaptıkları, devlet olarak sorumluluğu kabul etme çağrılarını, desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

Hunt, Rusya'nın, soruşturmada tam bir iş birliği yapmasının ve BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararı uyarınca talep edilen gerekli yardımı sağlamasının zamanının geldiğini de ifade etti.

- Malezya uçağının Ukrayna'da düşürülmesi

MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü.

Kazaya ilişkin cezai soruşturma yapmak üzere Hollanda, Avustralya, Belçika, Malezya ve Ukrayna'dan yetkililerin katılımıyla Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT) kurulmuştu.

JIT, geçen sene, MH17 sefer sayılı yolcu uçağının Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmişti. Uçağın düşürülmesinden yaklaşık dört hafta önce Rus yapımı Buk füzelerinin Koersk'ten Ukrayna'ya doğru yol aldığı, konvoyda bulunan bir füzenin, uçağın düşürüldüğü füze ile benzerliklerinin tespit edildiği açıklanmıştı.

Bunun üzerine Hollanda hükümeti, uçağın düşürülmesi nedeniyle Rusya'yı suçlamıştı.

JIT, geçen ay da uçağın düşürülmesi konusundan sorumlu tutulan 4 zanlının 3'ünün Rus, diğerinin ise Ukraynalı olduğunu duyurmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:51
  1. İngiltere
  2. Jeremy Hunt
  3. Malezya Havayolları
  4. MH17
  5. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya’da havuzda feci ölüm
    1. Malatya’da havuzda feci ölüm
    2. Eminönü'nde korkutan yangın
    3. Rus uzman: ABD kıskançlık duyuyor
    4. Muğla’da ve Aydın’da ’Yıldırım’..
    5. Konya merkezli 6 ilde yasa dışı bahis..
    6. Türkmenlere yardım eli
    7. 3 yıldır aranan cinayet zanlısı..
    8. Myanmar'da anayasa değişikliği..
    9. Alacağı olan gencin babasını vurup..
    10. Çöp konteynırı bir anda alev aldı
    11. Erzincan film festivalinin programı..
    12. 2’nci Çaycuma Günleri bugün başladı
    13. Kanala düşen ineği itfaiye kurtardı
    14. OHAL Komisyonu büyükelçileri..
    15. Yayaya öncelik vermeyen 67 sürücüye..
    16. Diyanetten "Engellilere Yönelik Manevi..
    17. Sakarya’da kan donduran olay
    18. Trafik değerlendirme toplantısı yapıldı
    19. Yusuf Kaplan'dan flaş paylaşım!..
    20. 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası ödül..
    21. Otomobil elektrik direğine çarptı: 1..
    22. (Özel) Nişantaşı’nda 23 yıldır..
    23. Futbolda 2019-2020 sezonuna doğru
    24. Otomobille tartıştığı kardeşine çarptı
    25. ABD Büyükelçiliğinden Erbil’deki..
    26. Meksikalı uyuşturucu karteli "El..
    27. İngiltere'den Rusya'ya MH17 çağrısı
    28. Seyir halinde kalp krizi geçirdi,..
    29. Çocuğuna araba çarpan anne göz..
    30. Özel sporcular haftanın 4 günü spor..
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda