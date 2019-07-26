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İngiltere’den Russia Today’e 200 bin sterlin para cezası

İngiltere, Rus haber kanalı Russia Today’i Skripal ve Suriye üzerinden yayın kurallarını çiğnemesi nedeniyle 200 bin sterlin para cezasına çarptırdı.

26 Temmuz 2019 Cuma 15:41
İngiltere’den Russia Today’e 200 bin sterlin para cezası

İngiltere, Rus haber kanalı Russia Today’i Skripal ve Suriye üzerinden yayın kurallarını çiğnemesi nedeniyle 200 bin sterlin para cezasına çarptırdı.


İngiliz Medya Düzenleyicisi Ofcom, Rus haber kanalı Russia Today’i eski casus Sergei Skripal’in zehirlenmesi, Ukrayna’nın politikaları ve Suriye’deki çatışmanın kapsamı dahilinde tarafsız yayıncılık kurallarını ihlal ettiği için 200 bin sterlin para cezasına çarptırdı.


İngiliz Dış İstihbarat Servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında Rusya’da mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere’ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart’ta Salisbury şehrinde bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Londra ve Moskova arasındaki ilişkiler bu olayla bağlantılı olarak bozulmaya başlamıştı. İngiltere zehirlenme vakası ile ilgili olarak Rusya’yı suçlamış, Rusya ise suçlamaları reddetmişti.


Ofcom’dan yapılan açıklamada, "Yayın kurallarımıza uymadığı için ANO TV Novosti’ye Russia Today hizmetiyle ilgili olarak 200 bin sterlin para cezası verdi" ifadeleri yer aldı. Ofcom para cezasının, 17 Mart ve 26 Nisan arası Russia Today haberleri ve Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın zehirlenmesi, Suriye’deki savaş, Ukrayna hükümetinin Nazizm konusundaki tutumu ile ilgili yapılan programlarla ilgili olduğunu belitti.


Russia Today’den yapılan açıklamada ise para cezasının yanlış olduğu belirtildi. Russia Today sözcüsü, "Ofcom’un, Londra’da Yüksek Mahkeme yapılan adli inceleme ihlal bulgularına dayanarak Russia Today’e karşı bir yaptırım yayınlaması çok yanlış. İhlal kararlarının meşruiyetine itiraz etmeye devam ederken, önerilen ceza ölçeğini özellikle uygunsuz ve orantısız buluyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 15:41
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