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İngiltere'den petrol tankerini alıkoyan İran'a "tehlikeli yol" mesajı

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt:- "Körfez’de dün olanlar İran’ın, yasa dışı ve istikrarı bozucu davranışın tehlikeli yolunu tercih ediyor olabileceğinin endişe verici işaretlerini taşıyor"

20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:02
İngiltere'den petrol tankerini alıkoyan İran'a "tehlikeli yol" mesajı

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Hürmüz Boğazı'nda İngiliz petrol tankerini alıkoyan İran'ın "tehlikeli yolu" tercih ediyor olmasından endişe duyduğunu belirtti.

Hunt, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, “Körfez’de dün olanlar, Cebelitarık’ın Suriye’ye giden petrolü yasal olarak alıkoymasının ardından İran’ın, yasa dışı ve istikrarı bozucu davranışın tehlikeli yolunu tercih ediyor olabileceğinin endişe verici işaretlerini taşıyor.” ifadelerini kullandı.

“Dün de söylediğim gibi tepkimiz düşünülmüş ama güçlü olacaktır.” diyen Hunt, Cebelitarık’ın alıkoyduğu tankerle ilgili bir çözüm bulmaya çalıştıklarını ancak kendi gemilerinin güvenliğini de sağlayacaklarını kaydetti.

İran'ın dün Hürmüz Boğazı'nda biri İngiltere biri de Liberya bandıralı 2 petrol tankerini alıkoyduğu bildirilmişti. İngiliz basını, Liberya bandıralı tankerin işletmesinin İngilizlerde olduğunu yazmıştı. İran, İngiltere bandıralı Steno İmpero adlı tankeri, denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu ancak İngiliz şirkete ait Liberya bandıralı Mesdar adlı tankerin yoluna devam ettiğini açıklamıştı.

- Cebelitarık'ın alıkoyduğu İran tankeri

İngiliz donanması, 4 Temmuz'da Cebelitarık'ta Suriye’ye petrol taşıdığı iddia edilen İran'a ait Panama bandıralı bir tankerin alıkonulmasına dahil olmuştu.

İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi, İran tankerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.

İran, "Grace 1" adlı tankerin alıkonulmasının İngiltere için "sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu.

İngiliz donanmasına ait HMS Montrose'un geçen hafta Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışan 3 İran teknesini uzaklaştırdığı iddia edilmişti. İngiltere, bölgeye gemilerini korumak üzere ikinci bir savaş gemisi göndereceğini açıklamıştı.



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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:02
  1. Hürmüz Boğazı
  2. İngiltere
  3. iran
  4. Jeremy Hunt

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