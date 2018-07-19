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İngiltere'den OHAL'in kaldırılmasına ilk yorum

İngiltere, Türkiye'de alçak darbe girişiminin ardından uygulanan olağanüstü halin kaldırılmasından memnuniyet duyulduğunu açıkladı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 13:51
İngiltere'den OHAL'in kaldırılmasına ilk yorum

İngiltere’nin Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden sonra 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL'in kaldırılmasıyla ilgili resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamasında, "Türkiye'de olağanüstü halin kaldırılması kararından son derece büyük bir memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullanan Duncan, 2016'daki menfur darbe girişiminden iki yıl sonra hukukun üstünlüğü altında normale dönüşün artmasını beklediklerini bildirdi.

FETÖ'nün darbe teşebbüsünün hemen ardından 20 Temmuz'da TBMM'yi ilk ziyaret eden Avrupalı hükümet yetkilisi İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan olmuştu.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 13:51
  1. Alan Duncan
  2. FETÖ
  3. OHAL

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