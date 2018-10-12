İngiltere’den muhbirlere cinayet desteği

Münübe Yılmaz

İngiltere’nin istihbarat teşkilatlarından MI5, teşkilattaki muhbirlerine görev üzerindeyken yapacakları cinsel saldırı ve cinayetler için yasal destek veriyor. Soruşturma Sorumluları Konseyi’nde insan hakları örgütlerini temsil eden Ben Jaffey, doksanlı yıllardan beri uygulanan bu politikanın, ülke ve millet menfaatinin söz konusu olduğu durumlarda sıkça kullanıldığını açıkladı. MI6 isimli istihbarat teşkilatının da, yurtdışındaki görevleri sırasında aynı hakka sahip olduğu belirtilirken, İngiliz muhbirlerine bu hakkın MI5 ajanlarının Kuzey İrlanda’da aktif görev yaptığı doksanlı yılların başından beri yasal olduğu vurgulandı. İnsan hakları örgütlerini temsil eden Jaffey, istihbarat görevlilerine verilen bu hakkı eleştirerek “İstihbaratçıların bu hakları, görev anında bir takım ayrıntılara dikkat etmeden, kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaları çok yüksek bir ihtimal” ifadesinde bulundu.