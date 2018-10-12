0553 313 94 23

İngiltere’den muhbirlere cinayet desteği

İngiliz istihbarat teşkilatı MI5, muhbirlerinin cinsel saldırı ve işkence gibi suçları işlemelerine destek sağlıyor.

12 Ekim 2018 Cuma 07:09
İngiltere’den muhbirlere cinayet desteği

Münübe Yılmaz

İngiltere’nin istihbarat teşkilatlarından MI5, teşkilattaki muhbirlerine görev üzerindeyken yapacakları cinsel saldırı ve cinayetler için yasal destek veriyor. Soruşturma Sorumluları Konseyi’nde insan hakları örgütlerini temsil eden Ben Jaffey, doksanlı yıllardan beri uygulanan bu politikanın, ülke ve millet menfaatinin söz konusu olduğu durumlarda sıkça kullanıldığını açıkladı. MI6 isimli istihbarat teşkilatının da, yurtdışındaki görevleri sırasında aynı hakka sahip olduğu belirtilirken, İngiliz muhbirlerine bu hakkın MI5 ajanlarının Kuzey İrlanda’da aktif görev yaptığı doksanlı yılların başından beri yasal olduğu vurgulandı. İnsan hakları örgütlerini temsil eden Jaffey, istihbarat görevlilerine verilen bu hakkı eleştirerek “İstihbaratçıların bu hakları, görev anında bir takım ayrıntılara dikkat etmeden, kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaları çok yüksek bir ihtimal” ifadesinde bulundu.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 07:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üç ülkeyi birden Türkiye korkusu sardı! Panik yaptılar
    1. Üç ülkeyi birden Türkiye korkusu..
    2. Üç ülkeyi birden Türkiye korkusu..
    3. İngiltere’den muhbirlere cinayet desteği
    4. Ajan Brunson adliye binasında
    5. İtirafçı Karayılan’ın sapkınlığını..
    6. ABD'yi kana bulayacaktı! 100 KG'lik..
    7. Konuşmaları kaydedildi... PKK'lı..
    8. Hemen çark etti... Suudi Arabistan’ın..
    9. 9 kurulda görev alan 76 isim..
    10. ABD Büyükelçiliğine saldırıda flaş..
    11. Arda’nın ifadesi ortaya çıktı…..
    12. Yatırımlara 3 yıllık tasarruf… Resmi..
    13. “Suudi yetkililer beni de kaçırtacaktı”
    14. Korkutan gelişme… Vatandaşlar sokağa..
    15. Bülent Uygun: Fenerbahçe'nin başında..
    16. Golcü oyuncu Carlos Tevez'den itiraf!..
    17. Aykut Kocaman: Bana bir hain..
    18. Cengiz Ünder'den maç sonu yorumu:..
    19. İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün..
    20. Mircea Lucescu: Rize'deki atmosfer..
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2018
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama