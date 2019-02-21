İngiltere'den Mısır'daki idamlara zayıf tepki

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da Başsavcı Hişam Berekat'a suikast davasında 9 sanığın idam edilmesiyle ilgili olarak, idam cezasına her koşulda ve ilke olarak karşı olduklarını açıkladı.



AA muhabirinin konuyla ilgili sorusuna yazılı yanıt veren İngiltere Dışişleri Bakanlığı, "İdam cezasına her koşulda ilkesel olarak karşı çıkmak İngiltere'nin politikasıdır." değerlendirmesini yapmakla yetindi.



Berekat'a suikast davasında idama mahkum edilen 9 sanığın cezaları dün infaz edilmişti.



Mısır Yargıtayı, 2015 yılında Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen suikast davasında yargılanan 9 sanık hakkında verilen idam cezalarını, Kasım 2018'de onaylamıştı.

Sanıklar duruşma sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek, ifadelerinin işkenceyle alındığını belirtmişti.