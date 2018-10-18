0553 313 94 23

İngiltere'den kritik Brexit açıklaması!

AB zirvesi nedeniyle Brüksel'de bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit geçiş sürecinin uzatılmasıyla ilgili konuştu.

18 Ekim 2018 Perşembe 16:33
İngiltere'den kritik Brexit açıklaması!

Avrupa Birliği Zirvesi nedeniyle Brüksel’de bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit sonrası geçiş döneminin uzatılmasıyla ilgili yapılan teklifi reddetmedi.

AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier tarafından Brexit geçiş sürecinin uzatılmasına ilişkin yapılan teklif sonrası gözler İngiltere Başbakanı Theresa May’e çevrilmişti. Avrupa Birliği Zirvesi nedeniyle Brüksel’de bulunan May, Brexit sonrası geçiş döneminin uzatılmasıyla ilgili yapılan teklifi reddetmedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Başbakan May, geçiş sürecinin uzayabileceğini belirterek, bunun sadece birkaç aydan ibaret olabileceğini ifade etti.

İngiltere Başbakanı, ancak bu olasılığa hemen başvurarak acele edilmemesi gerektiğini belirterek, müzakerenin çözüme kavuşması halinde bu olasılığa gerek kalmayacağını bildirdi.

İngiltere bir yıl daha ortak pazarda kalacak

Geçiş sürecinin bir yıl daha uzatılması halinde İngiltere bir yıl daha ortak pazarda kalacak. Bu sürenin İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır krizinin çözüme kavuşmasına yetmeyeceğini düşünen uzmanlar ise, bunun ancak Avrupa Birliği ile Londra arasında ticaret anlaşmasını müzakere etmeyi sağlayacağını dile getiriyorlar. Diğer yandan ise, İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır sorununun çözümüne büyük önem veren Avrupa Birliği, 1998 yılında her iki ülke arasında sağlanan anlaşmanın zedelenmesinden çekindiği gibi olası bir fiziki sınırın yerleştirilmemesini istiyor.

Müzakerenin çözüme kavuşturulamaması halinde Kuzey İrlanda’nın Gümrük Birliği ve ortak pazarda kalması gibi bir alternatif de söz konusu.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 16:33
  1. AB
  2. İngiltere
  3. Theresa May

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karlov'un katili Altıntaş'ın 'mahrem abisi' hakim karşısında
    1. Karlov'un katili Altıntaş'ın 'mahrem..
    2. Katkı maddelerinin zararını biliyor..
    3. Japonya'dan Rusya'ya 3'üncü protesto..
    4. Kaçak avcıya, 4 sakarmeke için 5 bin..
    5. Çorum'da tefeci operasyonu! 7 kişi..
    6. Bu testle kalp hastalığına yakalanma..
    7. Siirt'te tarihi eser operasyonu
    8. Kaşıkçı olayı, petrol fiyatlarını..
    9. Havalimanında nefes kesen operasyon!..
    10. Rusya'dan ABD'ye: Bu ticaret savaşı..
    11. Galatasaray'da deprem! Yıldız oyuncu..
    12. Aktardan tavsiyeler
    13. 29 yaşındaki genç, yalnız yaşadığı..
    14. Avustralya Gizli Servisi Başbakanı..
    15. Cam temizleyici yerine...
    16. Hayatlarında ilk kez drone gören..
    17. Bilal Erdoğan: Neslimizi koruyacak..
    18. İznik’te korumaya alınan alanda 1..
    19. Makineye kolu sıkıştı, elinde..
    20. Maradona Putin ile görüşmeyi reddetti!..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

    Günün Karikatürü

    18 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı