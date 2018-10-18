İngiltere'den kritik Brexit açıklaması!

Avrupa Birliği Zirvesi nedeniyle Brüksel’de bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit sonrası geçiş döneminin uzatılmasıyla ilgili yapılan teklifi reddetmedi.

AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier tarafından Brexit geçiş sürecinin uzatılmasına ilişkin yapılan teklif sonrası gözler İngiltere Başbakanı Theresa May’e çevrilmişti. Avrupa Birliği Zirvesi nedeniyle Brüksel’de bulunan May, Brexit sonrası geçiş döneminin uzatılmasıyla ilgili yapılan teklifi reddetmedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Başbakan May, geçiş sürecinin uzayabileceğini belirterek, bunun sadece birkaç aydan ibaret olabileceğini ifade etti.

İngiltere Başbakanı, ancak bu olasılığa hemen başvurarak acele edilmemesi gerektiğini belirterek, müzakerenin çözüme kavuşması halinde bu olasılığa gerek kalmayacağını bildirdi.

İngiltere bir yıl daha ortak pazarda kalacak

Geçiş sürecinin bir yıl daha uzatılması halinde İngiltere bir yıl daha ortak pazarda kalacak. Bu sürenin İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır krizinin çözüme kavuşmasına yetmeyeceğini düşünen uzmanlar ise, bunun ancak Avrupa Birliği ile Londra arasında ticaret anlaşmasını müzakere etmeyi sağlayacağını dile getiriyorlar. Diğer yandan ise, İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır sorununun çözümüne büyük önem veren Avrupa Birliği, 1998 yılında her iki ülke arasında sağlanan anlaşmanın zedelenmesinden çekindiği gibi olası bir fiziki sınırın yerleştirilmemesini istiyor.

Müzakerenin çözüme kavuşturulamaması halinde Kuzey İrlanda’nın Gümrük Birliği ve ortak pazarda kalması gibi bir alternatif de söz konusu.