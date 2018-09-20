0553 313 94 23

İngiltere'den kritik Arakan açıklaması!

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Mynamara'a yaptığı ziyaret sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Hunt, Arakan Müslümanlarına yönelik katliamlara sebep olanların hesap vermesi gerektiğini söyledi.

20 Eylül 2018 Perşembe 19:57
İngiltere'den kritik Arakan açıklaması!

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Arakan Müslümanlarına yönelik katliamları, gelecek hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na taşıyacaklarını belirterek, sorumluların hesap vermesini temin etmek için ellerindeki bütün araçları kullanacaklarını söyledi.

Myanmar’a yaptığı 2 günlük ziyareti tamamlayan Hunt, basına yaptığı açıklamada, Arakan’ı ziyaret ederek olayların etkilerini yerinde incelediğini kaydetti.

HUNT: HESAP VERİLMESİ GEREKİYOR

Katliamların sorumlularının adalet önüne çıkarılması gerektiğini vurgulayan Hunt, "Bu yapılmadıkça soruna çözüm bulunamaz. Hesap verilmesini sağlamak için elimizdeki bütün araçları kullanacağız." dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için gelecek hafta New York’a gideceğini belirten Hunt, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ne yapılması gerektiğini tartışacağız. İngiltere tek başına hareket edemez. Diğer ülkelerle uyumlu hareket etmeliyiz. Kurallara dayanan uluslararası sisteme inanıyoruz." diye konuştu.

Hunt, katliamların faillerinin adalet önüne çıkarılmasının herkes için büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi. 

Myanmar ziyareti kapsamında dün insan hakları aktivistleri ile bir araya geldiği belirtilen Hunt’ın, bugün de Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile görüştüğü bildirildi.

 
Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 19:57
  1. İngiltere
  2. Jeremy Hunt

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyumakta zorlanıyorsanız bu besinleri tüketin
    1. Uyumakta zorlanıyorsanız bu besinleri..
    2. Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı..
    3. Probiyotiklerin bilinmeyen 9 faydası
    4. Korna sesini duymayan engelli kadının..
    5. Binali Yıldırım'dan Enis..
    6. Beyefendi nasıl bir eş olmalı?
    7. Bakandan 'elektrik zammı' açıklaması!
    8. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    9. Avrupa'da kurt saldırıları sonrası..
    10. Ballı su içerseniz... Etkisine..
    11. AB'den Türkiye açıklaması: Bu..
    12. Hardal tohumu uykusuzluğu gideriyor
    13. MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?..
    14. En iyisi evlendirin
    15. A101 aktüel indirim kataloğu 20 Eylül
    16. Beşiktaş golcüsünü İngiltere'de buldu!
    17. Polisler bile hayrete düştü!..
    18. Oturma odası ferah olmalı
    19. Gümüşpala nöbetçi eczane İzmir
    20. İngiltere'den kritik Arakan açıklaması!
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2018
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü