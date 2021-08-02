İngiltere'den korkutan "süper varyant" uyarısı: Her 3 kişiden biri ölebilir

İngiltere'de Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE), koronavirüsün ortaya çıkabilecek yeni varyantları ile ilgili yeni bir rapor yayımladı.

En köyü senaryoda her 3 kişiden biri ölecek

"SARS-CoV-2'nin uzun vadeli değişimi" isimli araştırmada, olası senaryolar incelenirken, en korkunç senaryonun Alfa, Beta, Delta ve Gama gibi daha bulaşıcı ve ölümcül varyantların birkaçının birleşmesiyle bir "süper varyant"ın ortaya çıkması olarak belirtildi.

Araştırmada ortaya çıkabilecek yeni varyant ile ilgili, "aşılardan kaçması neredeyse kesin" ifadesi kullanılırken bilim insanları daha ölümcül bir varyant olasılığının 'gerçekçi bir olasılık' olduğunu ve İngiltere'nin ölüm oranının ilerlemesi üzerinde büyük bir etkisi olacağını belirtti.

En iyimser senaryo soğuk algınlığı gibi olacak

"SARS-CoV-2'nin uzun vadeli değişimi" araştırmasında en iyimser senaryo ise Kovid-19 mutasyonlarının sürmesi ile virüsün daha az ciddi hastalığa neden olma potansiyeline sahip olması 'uzun vadede gerçekçi bir olasılık' olarak değerlendirildi.

Bu senaryo ile ilgili araştırmacılar "Başka bir deyişle, bu virüs soğuk algınlığına neden olan diğer insan koronavirüsleri gibi olacak, ancak ağırlıklı olarak yaşlılarda veya klinik olarak savunmasız kişilerde çok daha az şiddetli hastalık olacak" ifadelerine yer verdi.