İngiltere ile İran arasında tansiyon yükseliyor! Kritik körfez hamlesi

Reuters'ın Sky News'e dayandırdığı haberde Kuveyt'te konuşlandırılmış İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait 'Riper' türü insansız hava araçları, İngiliz bandıralı yük gemilerine eşlik eden askeri zırhlılara Körfez'de deniz güvenliğinin sağlanmasında yardımcı olacak.

Geçtiğimiz temmuz ayında İngiltere Kraliyet Deniz Piyadeleri Cebelitarık'ta Suriye'ye ham petrol taşıdığı iddia edilen Grace 1 adlı bir petrol tankerine Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle el koydu. İran ise bunu "yasa dışı alıkoyma" olarak nitelendirdi.

İran tarafından bu duruma misilleme ise birkaç hafta sonra geldi. Tahran yönetimi Basra Körfezi'nde petrol kaçakçılığı yaptığını tespit ettikleri bir tankeri alı koyduklarını açıkladı.