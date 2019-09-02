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İngiltere ile İran arasında tansiyon yükseliyor! Kritik körfez hamlesi

Londra ile Tahran arasında yaşanan petrol tankeri krizinde tansiyon giderek yükseliyor. İngiltere'nin Suriye ve Irak'taki askeri misyonlarda kullanılan İngiliz insansız hava araçlarını (drone) deniz güvenliğinin sağlanması için Basra Körfezi'ne kaydıracağı bildirildi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:49
İngiltere ile İran arasında tansiyon yükseliyor! Kritik körfez hamlesi

Reuters'ın Sky News'e dayandırdığı haberde Kuveyt'te konuşlandırılmış İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait 'Riper' türü insansız hava araçları, İngiliz bandıralı yük gemilerine eşlik eden askeri zırhlılara Körfez'de deniz güvenliğinin sağlanmasında yardımcı olacak.

Geçtiğimiz temmuz ayında İngiltere Kraliyet Deniz Piyadeleri Cebelitarık'ta Suriye'ye ham petrol taşıdığı iddia edilen Grace 1 adlı bir petrol tankerine Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle el koydu. İran ise bunu "yasa dışı alıkoyma" olarak nitelendirdi.

İran tarafından bu duruma misilleme ise birkaç hafta sonra geldi. Tahran yönetimi Basra Körfezi'nde petrol kaçakçılığı yaptığını tespit ettikleri bir tankeri alı koyduklarını açıkladı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:49
  1. İngiliz Hava Kuvvetleri
  2. ingiltere
  3. iran
  4. körfez

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