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İngiltere'den Kaşıkçı açıklaması: Sonu kötü olur

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddialarının doğru olması halinde kötü sonuçlar doğuracağını söyledi.

11 Ekim 2018 Perşembe 17:12
İngiltere'den Kaşıkçı açıklaması: Sonu kötü olur

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddialarının doğru olması halinde Suudi Arabistan için ciddi sonuçları olacağını söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra öldürüldüğü iddialarının doğru çıkması durumunda Suudi Arabistan için ciddi sonuçları olacağını söyledi. Hunt, "Kendilerini uzun süredir Suudilerin arkadaşları olarak düşünen insanlar bunun çok ciddi bir durum olduğunu söylüyor. Bu iddialar doğruysa, ciddi sonuçlar doğuracaktır. Çünkü dostluklarımız ve ortaklığımız ortak değerlere dayanmaktadır. Gerçekten çok endişeliyiz" dedi.

Dışişleri Bankanı Hunt, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel el-Jubeir ile konuştuğunu ve İngiltere’nin çok endişeli olduğunu söylediğini belirtti.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 17:12
  1. İstanbul
  2. İngiltere
  3. Jeremy Hunt

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  • yücelyücel1 sa önce
    Hee bre bir sen eksiktin.
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