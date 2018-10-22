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İngiltere'den Kaşıkçı açıklaması: Bugün...

İngiltere Başbakanı May, Suudi gazeteci Cemal  Kaşıkçı'nın öldürülmesini en güçlü şekilde kınadıklarını söyledi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 22:02
İngiltere'den Kaşıkçı açıklaması: Bugün...

İngiliz parlamentosunda konuşan May, "Eminim Parlamento'daki herkes  gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin en güçlü şekilde kınanmasında bize  katılıyor. Gerçekte ne olduğunun ortaya çıkması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn ise hükümetin,  Kaşıkçı'nın öldürülmesini kınamasını memnuniyetle karşıladıklarını, ancak bu  konuda eyleme geçilmesini beklediklerini söyledi.

Corbyn, "Kınamak yeterli değil. Hükümet Suudi Arabistan'a silah  satışını durduracak mı?" sorusunu yöneltti.

İskoç Ulusal Partisi milletvekili  Ian Blackford da "Suudi Arabistan'a  karşı eyleme geçmenin zamanı geldi. Başbakan! Suudi Arabistan'a silah satışını  durdur. Bunu da bugün yap." diye konuştu.

DIŞİŞLERİ BAKANI: İNANDIRICI DEĞİL

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suudi  Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın arbedede öldüğü yönündeki iddiasının  inandırıcı olmadığını söyledi.  İngiliz parlamentosunda Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkındaki yapılan  özel oturumda konuşan Hunt, Suudi gazetecinin öldürülmesini en güçlü şekilde  kınadıklarını belirterek,  "Sorumlu herkesten hesap sorulmalı." ifadesini  kullandı.

Hunt, "Kaşıkçı, yakın ilişkide olduğumuz bir hükümetin ajanları  tarafından öldürüldü. Bir arbedede öldürüldüğü iddiası inandırıcı bir açıklama  değil." diye konuştu.

"İngiltere'nin eylemleri, Suudi yetkililerin yapacakları nihai  açıklamanın inandırıcılığına ve böyle bir şeyin bir daha yinelenmeyeceğine  güvenmesine bağlı olacaktır." diyen Hunt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suudi Arabistan'dan İstanbul'a 15 Suudi yetkilinin yollanması emrini  kim verdi? Riyad yönetimi Kaşıkçı'nın öldüğünü ilk olarak ne zaman öğrendi?  Soruşturmacıların konsolosluğa girişi niçin geciktirildi? Kaşıkçı'nın naaşına ne  oldu? Suudi Arabistan öldüğünü açıklamak için niye 17 gün bekledi?"

Hunt, İngiltere ile Suudi Arabistan arasında ticaret ve savunma  alanında güçlü ilişkiler olduğunu belirterek, "Bu nedenle İngiltere konuya  yaklaşırken ihtiyatlı olacaktır. Ancak okuduğumuz korkunç haberler doğru çıkarsa,  bu değerlerimize kökten aykırı olacaktır, biz de buna göre hareket ederiz."  görüşünü dile getirdi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Gölge Dışişleri Bakanı Emily  Thornberry ise Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı cinayetten sorumlu  tuttu.

"Bu cinayetin en kötü yanı şu ki, gerçekleşmesine hiçbirimiz  şaşırmadık." ifadesini kullanan Thornberry, Muhammed bin Selman'ın önce Yemen  siyasetinin mimarı olarak, ardından "veliaht olmasıyla ülkedeki idamların  sayısını ikiye katlayarak, Lübnan Başbakanını kaçırıp istifaya zorlayarak ve  kadın aktivistleri hapsedip kellerini vurmakla tehdit ederek" bugün yaşananların  işaretini verdiğini söyledi.

Thornberry, "Bütün bunlar, hukukun üstünlüğüne,  uluslararası  sınırlara saygısı  ve muhalefete hoşgörüsü olmayan bir adamı gösteriyor. Bütün  bunlar, Cemal Kaşıkçı'nın sonunu hazırladı. Hükümet Veliaht Prensin gerçekte kim  olduğunu anlamalı." ifadesini kullandı.

"Veliaht prens müttefiklerini ahmak yerine koyuyor. Yalanlarına  inanılacağını varsayıyor. Bu kez böyle olmamalı." diyen Thornberry, İngiliz  hükümetini Suudi yetkililer hakkında Magnitsky yaptırımlarını uygulamaya ve bu  ülkeye silah satışını durdurmaya çağırdı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 22:02
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