İngiltere'den Juan Guaido'ya destek

WASHINGTON (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Venezuela’nın meşru lideri olmadığını savunarak, "İngiltere, Juan Guaido’nun Venezuela’yı ileriye götürecek doğru kişi olduğuna inanıyor." dedi.

Hunt, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington’da, Venezuela'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Venezuela’daki durumdan kaygılı olduklarını belirten Hunt, "Nicolas Maduro’nun Venezuela’nın meşru lideri olmadığı açık.” ifadesini kullandı.

20 Mayıs’ta yapılan seçimlerin kusurlu olduğunu, muhalefetin yasaklandığı ve oy sayımında kuralsızlıklar yaşandığını ileri süren Hunt, "Bu rejim Venezuela halkına anlatılmaz bir zarar verdi. Nüfusun yüzde 10’u çektikleri yüzünden ülkeyi terk etti. İngiltere, Juan Guaido’nun Venezuela’yı ileriye götürecek doğru kişi olduğuna inanıyor. Bunun gerçekleşmesi için ABD, Kanada, Brezilya ve Arjantin’e destek veriyoruz." diye konuştu.

- Hunt, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pense ile görüştü

Öte yandan, Hunt, gün içerisinde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pense ile bir araya geldi. Beyaz Saray tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Hunt'ın İngiltere'nin Avrupa Birliğinden çekilmesi kapsamında yapılan hazırlıklara dair Pence'e brifing verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Yardımcısı Pence ve Bakan Hunt, ABD ve İngiltere arasındaki ikili ticaret anlaşması için duyulan karşılıklı isteği teyit etti. Ayrıca Başkan Yardımcısı, ABD'nin geçici Cumhurbaşkanı Guaido’ya verdiği desteği yinelerken, Venezuela’da anayasal ve demokratik bir hükümet kurulması gereksiniminde mutabık kaldılar." ifadelerine yer verildi.

Görüşmede Suriye ve Yemen'deki durumun da ele alındığı bildirildi.

- "Amacımız Maduro rejiminin gelir kaynaklarıyla olan bağlantısını kesmek"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise Venezuela'daki gelişmeler kapsamında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Trump'ın daha önce Venezuela'ya askeri bir müdahalenin seçenekler arasında olduğu ifadesi hatırlatılarak konuya ilişkin fikri sorulan Bolton, tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti.

Bolton, "Bugün odaklandığımız şey, gayrimeşru Maduro rejiminin gelir kaynaklarıyla olan bağlantısını kesmektir. Bu gelirler, Venezuela'nın anayasal geçici başkanı olarak kabul ettiğimiz Juan Guaido liderliğindeki meşru hükümete gitmeli. Bu kapsamda Avrupa'daki meslektaşlarımızla, bu yeni meşru hükümete siyasi destek verilerek güçlendirilmesi için görüşmeler yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.