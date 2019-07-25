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İngiltere'den İran'a karşı donanma önlemi

İngiliz donanması, Hürmüz Boğazı'ndan geçen İngiltere bandıralı gemilere eşlik edecek- Bu kapsamda donanmaya ait "HMS Montrose" adlı gemi, dün gece ilk görevi yerine getirdi

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:58
İngiltere'den İran'a karşı donanma önlemi

LONDRA (AA) - İngiltere donanmasının, İran'ın bir petrol tankerini alıkoymasının ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçen İngiliz bandıralı gemilere eşlik edeceği bildirildi.

Yeni İngiliz hükümetinin ilk icraatlarından biri, Hürmüz Boğazı'nda geçen gemilere yönelik güvenlik önlemlerinin artırılması oldu.

Ulaştırma Bakanlığının açıklamasında, Kraliyet Donanması'nın İngiliz bandıralı gemilere eşlik etmekle görevlendirildiği belirtildi.

Bu kapsamda donanmaya ait "HMS Montrose" adlı geminin dün gece ilk görevi icra ettiği kaydedildi.

Gemilerin tek ya da grup halinde korunacağı belirtilerek, taşımacılık firmalarından geçiş öncesi detayların donanmayla paylaşmaları istendi.

İngiliz hükümetinin bu adımı, İran'ın geçen hafta Steno İmpero adlı İngiliz tankerini alıkoymasının ardından geldi.

Tahran, tankerin denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkonulduğunu savunurken, Londra ise uluslararası kanunların ihlal edildiğini ve Cebelitarık özerk yönetimin "Grace 1" adlı İran tankerini alıkoymasına misilleme yapıldığını belirtiyor.

- Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi, İran tankerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.

İran ise, tankerin alıkonulmasının İngiltere için "sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra, 19 Temmuz'da biri İngiltere biri de Liberya bandıralı 2 petrol tankerini alıkoyduğu bildirilmiş, İran Steno "İmpero" adlı tankeri tutarken, işletmesi İngiliz firmasında olan "Mesdar" adlı diğer tankerin yoluna devam etmesine izin vermişti.

- Donanma müdahale etmişti

İngiliz donanmasına ait HMS Montrose'un iki hafta önce de Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışan 3 İran teknesini uzaklaştırdığı iddia edilmişti. İngiltere, bölgeye gemilerini korumak üzere ikinci bir savaş gemisi göndereceğini açıklamıştı.


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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:58
  1. Hürmüz Boğazı
  2. İngiltere
  3. iran

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