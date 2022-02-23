İngiltere'den flaş maske kararı! Kaldırıldı

Çin'den yayılarak dünyayı sonu bilinmeyen bir çıkmazın içerisine sokan koronavirüs nedeniyle, Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede açık ve kapalı alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi.

Koronavirüse karşı aşıların geliştirilmesi ve insanların bu aşıları yüksek oranda yaptırmasının ardından kısıtlamalar gevşetilmeye başladı.

Türkiye'nin gündeminde açık alanlarda maske zorunluluğuna son verilebileceği var.

Türkiye bu karar üzerinde tartışırken İngiltere'de maskeye karşı yeni bir karar alındı.

Alınan karara göre; başkent Londra'da, toplu ulaşım araçlarında yolcuların maske takması zorunlu olmayacak.

Zorunluluk kaldırıldı

Londra'nın ulaşım ağı 'Transport for London' tarafından yapılan açıklamada; "24 Şubat'tan itibaren yüz kaplaması giymek artık bir taşıma koşulu olmayacak, ancak mümkünse müşterilerin ve personelin bunları giymeleri şiddetle tavsiye edilecek." denildi.

İngiltere'de uzun zamandır maske zorunluluklarına karşı eylemler düzenleniyordu.

Hükümet, koronavirüs kısıtlamalarının adım adım kaldırılacağının sinyallerini vermeye başlamıştı.