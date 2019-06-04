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İngiltere’den engellilere akülü tekerlekli sandalye sürprizi

Vanlı sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanya sonucu İngiltere’de harekete geçen hayırseverler, kentteki bedensel engellilere 2 adet akülü tekerlekli sandalye gönderdi.

04 Haziran 2019 Salı 09:38
İngiltere’den engellilere akülü tekerlekli sandalye sürprizi

Vanlı sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanya sonucu İngiltere’de harekete geçen hayırseverler, kentteki bedensel engellilere 2 adet akülü tekerlekli sandalye gönderdi.


Sosyal medya hesabından Van’daki bedensel engelliler için kampanya başlatan sosyal medya fenomeni ‘Vanlı Amcan’ isimli kullanıcının çağrısı bu kez sınırları aştı. Paylaşım sonucu İngiltere’den gönderilen 2 adet akülü tekerlekli sandalye, Vanlı engellilerin hayalini gerçekleştirdi.


Van’ın İpekyolu ilçesinde yaşayan doğuştan yürüme engelli Emrah Puyan (16) ve Gürpınar ilçesinde yaşayan yürüme engelli Dursun Kahraman’ın (65) yaşadığı sıkıntılar, Vanlı Amcan tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Başlatılan kampanya sonucu İngiltere’de harekete geçen hayırseverler, Vanlı engellilere umut oldu.


Gönderilen tekerlekli sandalyeler ilk olarak İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi’nde yaşayan 16 yaşındaki Emrah Puyan’a, ardından Gürpınar ilçesine bağlı Tutmaç Mahallesi’nde yaşayan 65 yaşındaki Dursun Kahraman’a götürüldü. İlk kez akülü tekerlekli sandalyelerine kavuşan engelliler, büyük sevinç yaşadı. Akülü tekerlekli sandalye hayalinin gerçekleştiğini dile getiren Emrah Puyan, ‘Vanlı Amcan’a teşekkür etti.



“Kardeşimin mutluluğunu Vanlı Amcan’a borçluyuz”


Kardeşinin yeni tekerlekli sandalyeye kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden abla Maşide Puyan ise Emrah’ın artık özgürce dışarı çıkabileceğini söyledi. Kardeşinin doğuştan yürüme engelli olduğunu anımsatan abla Puyan, “Doğuştan engelli olan kardeşimin protez bacakları vardı. Ancak üstüne tam basamadığı için olmadı. Bizde yaşının daha büyük olmasını bekledik. Kardeşimin mutluluğunu Vanlı Amcan’a borçluyuz. Kendisine ve hayırseverlere teşekkür ederim” dedi.


Emrah’ın dışarıda arkadaşlarıyla oyun oynarken kendisinden akülü tekerlekli sandalye istediğini ifade eden özel bir rehabilitasyon çalışanı Nuhi Ertaş da, bunun üzerine çektiği videoyu Vanlı Amcan isimli sosyal medya kullanıcısıyla paylaştığını dile getirdi. Ertaş, sosyal medyada başlatılan kampanya sonucunda Emrah’ın akülü sandalyeye kavuştuğunu kaydetti.


İngiltere’den gönderilen akülü tekerlekli sandalyenin ikinci adresi ise Gürpınar’ın Tutmaç Mahallesi oldu. Gürpınar’da tekerlekli sandalyesine kavuşan Dursun Kahraman, sakatlığından dolayı büyük sıkıntılar çektiğini ifade etti. Babasının bile kendisine böyle bir iyilik yapmadığına dikkat çeken Kahraman, Vanlı Amcan isimli sosyal medya fenomenine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 09:38
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