İngiltere'den Covid-19'a karşı D vitamini kararı
İngiltere hükümeti, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında halka ücretsiz D vitamini takviyesi sağlama kararı aldı.
Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de, salgınla mücadele kapsamında halka D vitamini takviyesi sağlama kararı alındı. Yapılan açıklamada, 2.7 milyon kişiye ücretsiz D vitamini takviyesi sağlanacağı belirtildi.
Ücretsiz D vitamini takviyesinin Ocak ayından itibaren başlayacağı ve 4 ay geçerli olacağı bildirildi.
Geçtiğimiz aylarda yapılan bir araştırma sonucu İngiliz bilim insanları, D vitamini eksikliğinin koronavirüs kapma riskini ve hastalığın etkilerini arttırdığını ortaya çıkarmış; İngiltere hükümetine salgın ile mücadele kapsamında yoğun tüketilen gıdalara D vitamini eklenmesi çağrısında bulunmuştu.