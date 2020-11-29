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Korona Virüs İngiltere'den Covid-19'a karşı D vitamini kararı
Korona Virüs

İngiltere'den Covid-19'a karşı D vitamini kararı

İngiltere hükümeti, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında halka ücretsiz D vitamini takviyesi sağlama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 04:02:00 -
İngiltere'den Covid-19'a karşı D vitamini kararı

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de, salgınla mücadele kapsamında halka D vitamini takviyesi sağlama kararı alındı. Yapılan açıklamada, 2.7 milyon kişiye ücretsiz D vitamini takviyesi sağlanacağı belirtildi.

Ücretsiz D vitamini takviyesinin Ocak ayından itibaren başlayacağı ve 4 ay geçerli olacağı bildirildi.

Geçtiğimiz aylarda yapılan bir araştırma sonucu İngiliz bilim insanları, D vitamini eksikliğinin koronavirüs kapma riskini ve hastalığın etkilerini arttırdığını ortaya çıkarmış; İngiltere hükümetine salgın ile mücadele kapsamında yoğun tüketilen gıdalara D vitamini eklenmesi çağrısında bulunmuştu.

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