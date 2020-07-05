İngiltere'den çarpıcı koronavirüs iddiası: Varlığı yedi yıl önce biliniyordu

Koronavirüs salgınında tyedavi ve aşı çalışmaları devam ederken, hastalığın seyrini de araştıran bilim insanları her gün farklı bir bulguya rastlıyor. İngiliz Sunday Tİmes gazetesinin ortaya attığı bir iddiaya göre, Koronavirüs'ün aslında yeni değil 2013 yılında, yani bundan tam 7 yıl öncesinde Çin'de kullanılmayan bir madende keşfedildiği ifade edildi.

İlk temas 7 yıl önce

Gazetenin bilim insanlarına dayandırdığı iddiaya göre, öz konusu virüsün 2013 yılında keşfedildiği, insan ile virüsün ilk temasının da yine 7 yıl önce, kullanıma kapalı olan bir madende olduğu belirtildi.

Gazetede yer alan ifadeye göre "Yapılan incelemeler corona virüsünün 7 yıl önce yarasa ve sıçanların olduğu bir madende keşfedildiğini gösteriyor. Bilim insanları bunu bulduktan sonra uzun süre sessiz kaldı" yorumu yapıldı.

6 doktor hastalandı 2 kişi öldü

Çin’in güneybatısında bulunan bakır madenine giren 6 bilim insanının, madenden çıktıktan sonra yüksek ateş, öksürük ve zatürre semptomları gösterdiği belirtilirken, doktorlardan ikisinin de semptomları göstermesinden kısa bir sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Yapılan araştırmaya göre hastalanan kişilere test uygulandığı belirtilirken dört kişide koronavirüsü antikoru tespit edilirken yaşamını yitirenlere test yapılamadığı ifade edildi.

Koronavirüs örnekleri burada

Wuhan’daki enstitünün dünyadaki en büyük laboratuvarlardan biri olduğu belirtilirken Sunday Times, Çin’in farklı bölgelerinden yüzlerce corona virüsü numunesinin toplanıp buraya getirildiğini yazdı. Wuhan Enstitüsü, bu araştırmaların askıya alındığını çünkü o dönemde bu hastalığın SARS kadar yaygın olmadığını açıkladı.

Tartışmayı Trump başlatmıştı

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen aylarda corona virüsünde bilgi sakladıkları ve virüsün yayılmasına sebep oldukları için Çin’i suçlamasının ardından Dünya Sağlık Örgütü, Çin’e bir bilim ekibi göndermeye karar vermişti.

Trump’ın ABD’si ile Çin karşı karşıya gelmiş ve Dünya Sağlık Örgütü üzerinden çok sert atışma yaşanmıştı.