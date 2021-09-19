İngiltere'den çarpıcı araştırma: Delta bu gruptaki herkesi avlayacak!

Koronavirüsün mutasyona uğramış hali olan Delta varyantı tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre ise aşı olmayan herkes Delta'ya mutlaka yakalanacak. Hazırlanan raporda "Delta aşı olmayan herkesi avlayacak" denirken, BioNTech aşısının Delta'dan koruma oranının yüzde 88 olduğu belirtildi.

İngiltere'de ilk olarak Hindistan'da görülen ve şu anda dünyadaki baskın tür olan Delta varyantını inceleyen ekip raporunu sundu. İngiliz hükümetine tavsiyelerde bulunan bilim danışmanları tarafından hazırlanan raporda aşıların önemini gözler önüne seren bilgiler yer aldı.

"Aşı olmayan herkesi avlayacak"

Raporda aşı olmayan herkesin Delta'ya yakalanacağının altı çizildi ve "Delta aşı olmayan herkesi avlayacak" ifadesi yer aldı. Delta'nın ilk virüse oranla daha bulaşıcı olduğuna dikkat çeken raporda çift aşı olmadan Delta'dan korunmanın neredeyse imkansız olduğu belirtildi.

BioNTech aşısı Delta'ya karşı etkili

İngiliz bilim insanları Türkiye'de de kullanılan Pfizer BioNTech koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı etkisini açıkladı. 20 bine yakın kişiden alınan verilerin incelenmesi ile elde edilen sonuçlara göre, iki doz Pfizer aşısı Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede yüzde 88 etkili.