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İngiltere'den Brexit çıkışı: Uzatabiliriz

İngiltere Başbakanı Theresa May, 2020’nin sonunda bitmesi beklenen Brexit “geçiş sürecinin” uzatılabileceğini açıkladı.

18 Ekim 2018 Perşembe 13:52
İngiltere'den Brexit çıkışı: Uzatabiliriz

İngiltere Başbakanı Theresa May, 2020’nin sonunda bitmesi öngörülen Brexit “geçiş sürecinin” uzatılabileceğini belirtti.

AB Liderler Zirvesi için Brüksel'de bulunan May, basına yaptığı açıklamada, ülkesinin AB’den ayrılmasına ilişkin anlaşmada kaydedilen ilerlemelere karşın Kuzey İrlanda sınırı konusunda bazı sorunlar kaldığını ifade etti.

“Ayrılık anlaşmasında ‘tedbir maddesi’ etrafında bazı meseleler kaldı.” diyen May, bu maddenin İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır kurulmasını önlemeye dönük olarak gündeme getirildiğini söyledi.

AB'nin teklifi neden reddedildi?

AB'nin "tedbir anlaşması" teklifinin, Kuzey İrlanda ile İngiltere'yi gümrük duvarıyla ayırma sonucunu getireceği için kabul etmediklerini belirten May, kendi tekliflerinin, Birleşik Krallık'ı bütün olarak bir geçiş süreci içinde Gümrük Birliği içinde tutmaya dönük olduğunu kaydetti.

Dünkü toplantıda bu konuda yeni bir fikir ortaya atıldığını anlatan May, "Buna göre geçiş sürecinin birkaç ay daha uzatılmasına yönelik bir seçenek oluşturulabilir.” dedi.

May, kendi beklentisinin geçiş sürecinin ilk tekliflerine uygun olarak 2020 sonunda bitmesi şeklinde olduğunun altını çizdi.

AB Liderler Zirvesi'nin dün akşam yapılan oturumunda Brexit müzakereleri ele alınmıştı.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 13:52
  1. İngiltere Başbakanı Theresa May
  2. Avrupa Birliği
  3. Brexit

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