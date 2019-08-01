0553 313 94 23

İngiltere'den anlaşmasız ayrılık için 2,1 milyar sterlinlik ek bütçe

İngiltere Maliye Bakanlığı, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız çıkış olasılığına ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için 2,1 milyar sterlinlik ek bütçe ayrıldığını duyurdu

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:43
İngiltere'den anlaşmasız ayrılık için 2,1 milyar sterlinlik ek bütçe

LONDRA (AA) - İngiliz hükümeti, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız şekilde ayrılması olasılığına yönelik gerekli hazırlıkların yapılması için hazineden 2,1 milyar sterlinlik ek bütçe tahsis edildiğini duyurdu.

İngiltere Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız çıkış olasılığına ilişkin olarak ülkede gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için 2,1 milyar sterlinlik ek bütçe ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkenin 31 Ekim'de birlikten ayrılmasının sağlanması için acil olarak değerlendirilen düzenlemeler için ilk etapta 1,1 milyar sterlin ayrıldığı, gerekmesi halinde düzenlemelerin işlevselliğini artırması için ek 1 milyar sterlinin daha bu yıl içerisinde kullanılabileceği belirtildi.

Ayrılan bütçenin; İngiltere'nin gümrük ve sınır kontrollerinde gerekli hazırlıkların yapılması, kritik tıbbi malzemelerin sevkiyatının sağlanması, şirketlerin ve ülke dışındaki İngiliz vatandaşlarının desteklenmesi için kullanılmasının planlandığı kaydedildi.

İngiltere, AB'den çıkış için 4,2 milyar sterlinlik kısmı bu yıl içerisinde kullanılmak üzere şimdiye kadar toplam 6,3 milyar sterlinlik bir bütçe ayırdı.

İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İngiltere'nin AB'den ayrılmasına 92 gün kalmışken hazırlıklarımızı yoğunlaştırmamız son derece önemli. Eğer iyi bir anlaşma elde edemezsek bir anlaşma olmadan ayrılacağız. Ek 2,1 milyar sterlinlik bütçe, bir anlaşma ile ya da anlaşmasız 31 Ekim'de ayrılmamızı sağlamak üzere ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:43
  1. anlaşmasız ayrılık
  2. Brexit
  3. İngilere
  4. Londra
  5. Sajid Javid

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Kardeşlik Birliği’nden Mustafa İslamoğlu’na sert tepki
    1. Türkiye Kardeşlik Birliği’nden Mustafa..
    2. "Fransa'da işler iyi gitmediğinde..
    3. YAŞ üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti
    4. Füzeyi ateşleyen Kim Jong-un'dan ilk..
    5. Şanlıurfa’da tır devrildi: 2 yaralı
    6. Doğu’da hava sıcaklığı mevsim..
    7. Altın fiyatları
    8. Yunusemre’de voleybol yaz kursu devam..
    9. Kandilli'den Türkiye'nin her bölgesine..
    10. Zonguldak'ta silahlı kavga: 3 yaralı
    11. "Beşiktaş'ı tercih ettim"
    12. Yatağan’da kaza: 11 yaralı
    13. İngiltere'den anlaşmasız ayrılık için..
    14. Böğürtlen ekti, siparişlere yetişemiyor
    15. Çin Büyükelçiliğinden ATO'ya ziyaret
    16. Torbalı’da yüzme öğrenen öğrenciler..
    17. Tokat’ta aşırı sıcaklar ot yangınına..
    18. Adanalı şehit ailesinden AYM kararına..
    19. 550 bin çiftçinin hayatını..
    20. Akhisar Belediyesi bisiklet turları..
    21. Ankara tarımı masaya yatırıldı
    22. Meksika'da silahlı saldırıda 9 kişi öldü
    23. Başkan Alemdar’ın dayısı son..
    24. İşte tok tutan 8 besin
    25. İnternet dolandırıcılarına operasyon:..
    26. Fuel-oil dolu kuyudan kedisini..
    27. Afyon Belediye Yüntaş Spor Voleybol..
    28. Abdullah Avcı'ya övgü: Beşiktaş'ta..
    29. Trabzon’da emlakçı ve emlakçı adayları..
    30. Yunus Emre'nin katili aileden biri..
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'